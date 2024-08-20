日本半導體重返榮耀 2023年報酬率表現更勝費半

日本半導體重返榮耀，產業成長與日俱增，根據日本半導體製造設備協會（SEAJ7月4日報告，日本半導體設備受惠政府補貼政策，預期2024年增率17%，達到1.35兆日圓；2025年持續受惠代工投資與記憶體投資復甦，年增率將高達30%，達到1.74兆日圓。日本半導體產業的強勁成長力道，也帶動日本半導體指數亮麗的漲升行情，2023年全年大漲80.1%，超越費城半導體指數漲幅67%，亦優於台灣半導體指數漲幅48%。近期日本半導體股經過大幅修正後，投資價值浮現，可優先布局日本半導體ETF，掌握一籃子日本半導體股長多行情。

台新日本半導體ETF基金（00951）研究團隊指出，半導體設備造價昂貴、結構複雜並有專利高牆，且能持續有使用者資料回饋再更新設備，日本職人高度專注最佳化每一個環節，半導體設備廠術有專精，使後進者難以追趕進入，形成難以打破的壁壘，成為日本半導體產業背後的冠軍。也因為日本半導體製造設備廠優異的競爭力，日本出口以半導體設備為大宗，占總出口近六成，值得注意的是，日本半導體設備在全球市占率高達三成，僅次於美國，實力堅強。

台新投信表示，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，市場都在反映未來需求增長，帶動半導體指數表現。展望2024年，據Semi(國際半導體協會)估計，全球半導體相關設備廠（包含組裝封裝設備、測試設備、晶圓代工設備）銷售將恢復正成長，總銷售額將達1,053億美元，較2023年成長約4.4%。而就日本半導體中長線而言，受到新冠影響，日本政府強化數位轉型，喊出日本半導體企業營收從2020年的5兆日圓提升至2030年15兆日圓，呈翻倍成長，半導體設備廠後市業績及股價表現值得期待。