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羅昇攜維田等夥伴參展自動化工業大展 展出3大智慧場域

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台北國際自動化工業大展將登場，羅昇（8374）今年以「AI × SEMICON × ENERGY」為主軸參展，整合維田、台達、CCS、眾福等多家合作夥伴參展，從AI結合硬體的虛實整合、智慧製造綠能應用、半導體軟硬體及光源檢測，協助企業迎向AI應用世代。

羅昇聯合佳世達大艦隊成員維田、眾福及代理品牌台達、CCS將自8月21~24日在台北南港展覽館展示智慧製造、綠能應用等解決方案，合力打造結合智慧與可靠並存的永續未來。

有鑑於全球企業近年面臨數位與永續雙軸轉型挑戰，羅昇與合作夥伴，推出有助於加速轉型的智慧解決方案，AOI視覺檢測手臂應用方案，結合機械手臂及維田AI運算平台，檢測具高複雜性的電路板，以近擬人化的技術將檢測效果極大化。

維田展出融合領先AI算法和強大硬體平台的智慧方案，不僅顯著提升數據處理速度，更實現了前所未有的精準智能分析和決策輔助。無論是智慧製造、智慧交通、還是醫療照護領域，維田的方案能精準對應特殊需求，幫助企業在競爭中脫穎而出。

維田的AI軟體具備自我學習和進化能力，根據實際應用場景進行智能調整，確保方案始終保持先進性和實用性。而硬體設備具有高穩定和易維護的特點，為企業的持續穩定運營提供了堅實的支撐。

羅昇將展出能源管理系統、變頻能源 IT整合方案與工廠戰情室，除在硬體上端出MA/FA場域智能自動化與低碳方案，透過整合現場設備及電力檢測硬體元件，搭配能源管理系統軟體，呈現數據可視化，在追求生產高效時同步達到節能減碳的前端監測功能，結合系統AI化，能效最佳化，實現高效生產及環境永續經營。

維田展出智慧製造解決方案，將尖端信息技術與自動化設備結合，透過數據驅動的決策系統，不僅優化了生產流程，更大幅降低了能源消耗，並提升生產效率。

維田強調，智慧製造與AI在節能的輔助，不僅能為企業帶來豐厚的經濟回報，更能為地球的環境保護貢獻一份力量。我們期待與產業及客戶攜手合作，共同推動工業的綠色轉型，邁向一個更加節能、智能且永續的未來。

台達為滿足高穩定、高功率、高效率的設備供電要求，展出平板型PMR系列及導軌型LYTE II系列工業電源，具備寬溫操作範圍及冷啟動能力，確保在嚴苛環境下穩定運作。PMR系列內建PFC設計，減少電力損耗；LYTE II系列符合VI級能效標準，能效可達93%，大幅降低能源損失，此外兩系列產品均具多項安全認證與設計，確保使用安全。

CCS將在自動化展中展出從機器視覺到AI影像辨識展出亮度達1.5億勒克斯 (Lux) 超高亮燈箱PFBR2400、SWIR紅外光譜多段應用、搭載於PC 上的PCI Express 板式照明控制器、高效能多樣化UV光源，等多樣光學解決方案，適用於半導體業、精密電子製造業、醫療生技業、光學檢測設備業等產業。

CCS在台灣更設有專業的光學實驗室提供光學整合方案與服務，期待透過與台灣優秀的夥伴提供嶄新的光學解決方案與革新技術，共同創造客戶最佳滿意度。

台達將展出DIASECS 半導體設備標準通訊和控制應用模型的解決方案，除提供 SECS/GEM 協定標準，亦可透過組態工具的設定和高度自動化的無縫整合，協助客戶迅速將SECS/GEM 標準導入設備，解決工廠面臨的繁複製程、底層設備繁多及資訊整合不易等問題，達到智動化的生產管理。

台達因應半導體產業發展，精密設備及高程製程需更小巧、高效穩定的電源供應器，展出Force-GT系列導軌型工業電源，設計輕薄節省空間，能效最高達95%。

眾福將展示專為戶外電動車（EV）充電樁設計的工業顯示方案，搭載先進的自動車牌辨識（ANPR）技術及能源管理平台。針對市場上普遍的顯示器老化和黑化問題，憑藉超過二十年的研發經驗，推出高效耐用的解決方案，能有效抵禦惡劣環境，確保顯示效果長久如新。

AI

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