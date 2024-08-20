德總理蕭茲 出席台積電新廠動土

台積電旗下歐洲半導體製造公司ＥＳＭＣ首座晶圓廠落腳德國半導體重鎮德勒斯登，廿日將舉行動土典禮，德國總理蕭茲、歐盟執委會主席范德賴恩都將出席並發表演說，反映德國對建立半導體在地生產製造的重視。

ＥＳＭＣ由台積電、博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦半導體（ＮＸＰ）共同於德勒斯登合資成立，總計投資金額預估超過一百億歐元，其中台積電出資約卅五億歐元，德國政府可能出資五十億歐元；目標於二○二七年底投入生產，每月產能約四萬片十二吋晶圓。

蕭茲去年評價台積電歐洲廠是「德國走向未來生存能力」的重要一步，並且指德國應該是目前全歐洲生產半導體規模最大的地點。

中央社引述德國媒體薩克森日報報導，歐盟執委會主席范德賴恩將與蕭茲一起出席這座晶圓廠動土典禮，並發表演說。

此外，作為該邦主人的薩克森邦總理克里契麥，也會率領五位內閣部會首長及多名官員，共同迎接來自台灣與德國政界及產業界嘉賓。

薩克森日報指出，吸引眾多高級官員參加動土典禮的原因，在於台積電德勒斯登設廠計畫是薩克森邦史上最大的外國直接投資之一。

德國政府能拿出大筆預算補貼台積電德勒斯登廠，主要得益於去年九月正式生效的歐盟「歐洲晶片法案」，該法案放寬政府補貼晶片產業的嚴格限制，允許各國政府提供更多財政支持，促進國家半導體產業發展。

出身德國基督教民主黨的范德賴恩為歐盟執委會首位女性主席，任內注重歐盟產業發展，二○一九年上任至今持續支持歐洲晶片法案，曾表示將大力推動歐洲半導體產業鏈，目標是至二○三○年歐洲晶片在全球市占率倍增，並讓歐盟能有生產技術最頂尖晶片的能力。

去年五月，德國晶片大廠英飛凌新廠在德勒斯登舉行動土典禮，范德賴恩也到場剪綵，展現歐洲打造自主半導體產業鏈決心。