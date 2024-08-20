台積電插旗歐洲 供應鏈跟進

台積電德國德勒斯登廠（ＥＳＭＣ）訂今日舉行動土典禮，供應鏈布局也浮上檯面。台積電供應鏈成員的崇越執行董事李正榮接受本報專訪時表示，將循美日模式，在德勒斯登成立辦公室、捷克奧洛莫烏茲（Ustin）設立倉儲物流或加工廠的雙軌布局模式，成立半導體供應鏈平台，就近服務主要客戶台積電，拓展當地半導體廠。

值得注意的是，預計將有多位德國政要出席ＥＳＭＣ動土典禮，是德國通過補助的先行必要大動作，極具意義。台積電方面，董事長魏哲家帶隊，包括榮譽副董事長同時也是創意董事長曾繁城，及共同營運長秦永沛、資深副總暨人資長何麗梅和副共同營運長張曉強、侯永清出席。

整合廠商 打造供應鏈平台

帆宣董事長高新明日前透露，已在德國成立辦公室，將整合軟、硬體廠商打造供應鏈平台。崇越和帆宣均已在亞利桑那州布局，隨ＥＳＭＣ動土，二大廠串聯的供應鏈平台也啟用。因台積電德國廠二○二七年才量產，供應鏈布局將由上游材料和未來機電整合先行。

李正榮分析，為就近提供業務後勤支援，一定會在德勒斯登成立辦公室，但成本考量下，材料倉儲或加工廠會落腳捷克奧洛莫烏茲（Ustin）。該地離德勒斯登僅六十公里，車程約卅分鐘，台捷關係友好下，在半導體產業、人才和文化領域已簽署深度合作協議。

台捷友好 配套建設更完善

李正榮說，行政院預定本月廿七日組團訪捷克，洽商合資方式成立類似科學園區管理局的公司，循「境內關外」模式，讓有意前往歐洲的半導體供應鏈廠商進駐投資。

李正榮強調，選在捷克投資物流平台及加工廠的原因，除地緣政治台捷關係友好，未來一旦成立專區，將有較完善的配套及基礎建設，水電和人力成本都比台灣便宜，當地水晶工業發達，具備奠基已久的雷射雕刻人才，也有機會再促成與崇越合作已久的信越集團前往投資半導體用石英事業。

經濟部長郭智輝日前拋出與日本洽商設立科學園區，結合日本發展半導體的企圖及優勢，加上台灣發展科園園區專長，並納入菲律賓和越南等未來有意投入半導體的人才、市場，以因應ＡＩ應用需求。據了解，也包括套用在美國。

隨台積電熊本和亞利桑那州新廠將陸續量產，相關供應鏈加快接軌動作。崇越今年首度邀集千附、達興、萬潤、弘塑、添鴻、博士門、夸特和敏盛等八家半導體供應鏈廠商，一起參加Semicon West，合攻英特爾、美光等訂單。此半導體供應鏈平台，也將複製到歐洲捷克，甚至延伸至東南亞如新加坡、馬來西亞、越南市場。