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亞洲路演揭露市場信心恢復…美銀看好AI 按讚三台廠
美銀證券上周分赴香港、新加坡等地展開路演，與40多位亞洲大型機構投資人會面。美銀就會議交流內容，提出兩大重要結論，一是輝達（NVIDIA）最新Blackwell架構AI晶片出貨延遲影響可控，二是對iPhone 16系列新機帶動的換機潮預期降低。
台廠中，美銀看好台積電、聯發科、京元電等三檔，均給予「買進」評級。
美銀在最新出具的「亞太半導體產業」報告中指出，儘管最近半導體股票波動劇烈，但投資人主要關注焦點仍在AI，但市場已逐漸恢復信心。
輝達最新Blackwell架構AI晶片消息滿天飛，但大多數與會投資人都認為只是輕微延遲，影響性可控，且對於台積電、京元電等主要供應商影響更小。美銀走訪相關供應鏈後也評估對出貨量影響可能不大，短缺問題可能會在明年初便能獲得解決。
另一方面，蘋果先前在全球開發者大會（WWDC）宣布推出Apple Intelligence，市場預計將引發更強勁的iPhone換機動力，然而，隨著蘋果每年9月的秋季新品發表會將至，部分投資者對iPhone的需求預期開始下調，主要考量到AI服務推出可能會延遲、AI功能不完整以及定價過高等的因素。
美銀分析，投資人大多數都認可台積電的長期競爭力和強勁的基本面，給予台積電「買進」評級，目標價1,200元、台積電ADR目標價為215美元。
美銀並基於四大優勢看好聯發科前景，一是特殊應用IC（ASIC）產品擴展到超大規模供應商，二是與輝達在汽車及其他領域合作，三是安謀（Arm）架構（WoA）平台的投資機會，四是邊緣AI有上行空間。
美銀給予聯發科「買進」評級，目標價1,600元。同時，基於成長性以及未來前景，對京元電給予「買進」評級，目標價為125元。
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