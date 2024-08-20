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AI伺服器大擴產 緯創資本支出上調

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠緯創（3231）衝刺AI伺服器業務，近期宣布在台灣、美國、墨西哥及印度等四地，啟動AI伺服器大擴產，資金需求升溫，今年資本支出外傳也將較年初原預期140億元，上調約10%至20%、達到約154億至168億元。

緯創去年大刀闊斧進行事業調整，重新評估手中資源配置，將部分資源回收以發展新事業。緯創董事長林憲銘表示，會持續在AI、電動車、能源及雲端服務等領域加碼投資，不只製造硬體，也將整合軟體、雲端服務等能力。

隨著緯創積極進行更有效益的資源配置，去年以來營收、獲利和資產負債表都比過去更健康，手上可動用的資源也更豐富，伴隨體質調整完成，剛好因應這波AI伺服器火熱商機。

美國 負債 電動

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