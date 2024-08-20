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廣達、緯穎帶頭 AI伺服器代工廠大募資…總規模近800億元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
因應AI伺服器備料價格高昂，海外多地擴產也使資金需求節節升溫。圖為AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照
因應AI伺服器備料價格高昂，海外多地擴產也使資金需求節節升溫。圖為AI伺服器機櫃。 聯合報系資料照

因應AI伺服器備料價格高昂，海外多地擴產也使資金需求節節升溫。AI伺服器代工廠為搶食龐大的客戶訂單商機，啟動大募資潮，由廣達（2382）、緯穎（6669）領頭，發動歷年來最大規模籌資案，募資總規模逼近800億元。其中廣達超過300億元，緯穎直逼500億元。

廣達董事會8月9日決議發行海外無擔保轉換公司債，這也是廣達2005年以來、睽違19年首度發債籌資。從廣達過去發債規模來看，大約落在2億至3億美元間，這次發債金額上限高達10億美元（約新台幣322億元），為廣達歷年來最大筆籌資案。

AI伺服器代工廠大籌
AI伺服器代工廠大籌

緯穎則採取兩路並進形式，大舉籌資。緯穎董事會6月透過發行海外存託憑證（GDR）與海外無擔保公司債，並於7月完成訂價，募集超過467億元銀彈。這也是緯穎2019年上市以來，首度透過發債及發行海外存託憑證方式籌資。

其中，緯穎7月15日已發行海外存託憑證1,100萬單位，每單位表彰普通股1股，每單位價格76.05美元（約新台幣2,477元），發行總金額為8億3,655萬美元（約新台幣272.5億元）。

緯穎並於7月17日於新加坡交易所發行海外可轉債，總金額為6億美元（約新台幣195億元），發行期間五年。

業界解讀，今年以來AI伺服器需求高漲，廣達、緯穎均拿下許多美國雲端服務供應商（CSP）客戶AI伺服器訂單，訂單量體龐大，加上輝達（NVIDIA）AI晶片要價不斐，代工廠須備妥購料資金，因此啟動大籌資，滿足出貨所需。


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