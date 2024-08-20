低軌衛星領域 金仁寶集團也有動作
代工大廠衛星夢一波波，分別以不同領域插旗市場，除鴻海（2317）、佳世達（2352）兩大集團衛星先後升空之外，金仁寶集團也蓄勢待發，其中仁寶（2324）積極布局衛星地面終端應用，並出貨國際客戶，金寶（2312）也在低軌衛星領域有所著墨。
仁寶旗下智慧裝置事業群近年陸續成立5G實驗室、衛星事業部，鎖定衛星地面終端（UT）業務，相關業務發展速度居五哥之首。
仁寶先前已與聯發科、奇邑、Skylo和Creative5，在世界行動通訊大會展示最先進非地面網路衛星物聯網解決方案，搭載聯發科MT6825 NTN晶片組，與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能。
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