快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

低軌衛星領域 金仁寶集團也有動作

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

代工大廠衛星夢一波波，分別以不同領域插旗市場，除鴻海（2317）、佳世達（2352）兩大集團衛星先後升空之外，金仁寶集團也蓄勢待發，其中仁寶（2324）積極布局衛星地面終端應用，並出貨國際客戶，金寶（2312）也在低軌衛星領域有所著墨。

仁寶旗下智慧裝置事業群近年陸續成立5G實驗室、衛星事業部，鎖定衛星地面終端（UT）業務，相關業務發展速度居五哥之首。

仁寶先前已與聯發科、奇邑、Skylo和Creative5，在世界行動通訊大會展示最先進非地面網路衛星物聯網解決方案，搭載聯發科MT6825 NTN晶片組，與奇邑科技的LoRaWAN通訊技術，結合物聯網廣域通訊技術優勢與衛星網路的雙向通訊功能。

仁寶 物聯網 聯發科

延伸閱讀

鐳洋攜手太空中心 發射首顆3U通訊立方衛星夜鷹號

聯發科搭 AI 浪潮 儲備長期動能

台南衛星變異點全台最高 公民意識覺醒、池塘才填土就檢舉防環災

低軌衛星商機擴大 TPCA估今年相關PCB產值達200億元

相關新聞

台積電插旗歐洲 供應鏈跟進

台積電德國德勒斯登廠（ＥＳＭＣ）訂今日舉行動土典禮，供應鏈布局也浮上檯面。台積電供應鏈成員的崇越執行董事李正榮接受本報專...

德總理蕭茲 出席台積電新廠動土

台積電旗下歐洲半導體製造公司ＥＳＭＣ首座晶圓廠落腳德國半導體重鎮德勒斯登，廿日將舉行動土典禮，德國總理蕭茲、歐盟執委會主...

埃米製程軍備賽 三雄拚了

半導體下世代埃米製程戰火延燒，台積電、英特爾、三星軍備賽同步啟動，三家公司今年底前都將引進最先進的高數值孔徑極紫外光顯影...

亞洲路演揭露市場信心恢復…美銀看好AI 按讚三台廠

美銀證券上周分赴香港、新加坡等地展開路演，與40多位亞洲大型機構投資人會面。美銀就會議交流內容，提出兩大重要結論，一是輝...

台積德國廠動土 總理將與歐盟執委會主席出席力挺

台積電旗下歐洲半導體製造公司ESMC首座晶圓廠落腳德國，20日將舉行動土典禮，德國總理蕭茲、歐盟執委會主席范德賴恩都將出...

英特爾導入High NA EUV 先用不見得先贏

英特爾宣布率先導入天價高數值孔徑極紫外光顯影設備（High NA EUV）之後，台積電何時導入最新微影設備一直是市場焦點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。