佳世達集團「通天接地」 走不一樣的路
佳世達（2352）集團從顯示器代工起家，在董事長陳其宏「大艦隊」以及衝刺高附加價值事業雙軸轉型策略下，如今天上飛的衛星、地上用的藥局、醫院，佳世達集團都有涉略，「通天接地」布局，已走出一條與電子業同業不一樣的路。
陳其宏曾說，「得太空者得天下」，萬物聯網尚有網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案。
佳世達希望「通天接地」以滿足萬物聯網需求，目前地面通訊有明泰、仲琦、互動完善布局，下一階段強化通天實力，藉由衛星訊號的全球覆蓋能力，來服務海上、空中、偏遠及運輸車輛等長期缺乏穩定合用的通訊需求。
佳世達積極布局網路通訊事業，陳其宏說明，衛星訊號覆蓋不受地形佈線施工困難、地面訊號傳輸易受阻隔衰減等限制，是全球下一代網通布局關鍵新戰場。
鐳洋科技掌握低軌衛星關鍵零組件設計與研發實力，佳世達集團投資太空新銳鐳洋科技，將於產品與通路布局上強強結合，讓產品早日具備量產能力，加速推動衛星產業量產，合力開拓太空事業版圖。
在投資鐳洋科技後，佳世達已完成「通天接地」布局。事實上，攤開佳世達近年事業版圖，已不只是一家純電子廠，除了原有的顯示器代工及品牌事業外，佳世達在工業電腦、網通、醫療都有事業體。目前，佳世達已完成高附加價值事業占集團營收過半的目標。
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