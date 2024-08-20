佳世達衛星布局飛向太空 旗下明泰、仲琦合搶商機
佳世達（2352）集團衛星布局邁大步，旗下鐳洋首顆3U衛星「夜鷹號」於台灣時間17日凌晨順利升空。佳世達集團成為繼鴻海（2317）集團之後，台灣第二家成功發射衛星的科技集團，後續將累積關鍵太空履歷，助力建立台灣衛星物聯網（IoT）驗測場域。
隨著「夜鷹號」升空，意味佳世達集團整體低軌衛星布局從「地球」跨向「太空」，集團內網通廠明泰（3380）、仲琦（2419）也將扮演更重要的角色，共同衝刺低軌衛星大商機。
佳世達集團近年積極布局低軌衛星產業，以明泰集團為主軸，明泰負責地面接收站整機平台開發，仲琦投入用戶端設備，去年佳世達集團以3.2億元入股鐳洋，擴大低軌衛星技術及產業布局，鐳洋則有低軌衛星陣列天線設計研發及測試經驗，具備立方衛星系統開發及整測能力。此前，鴻海集團也成功發射首個立方衛星「珍珠號」，「夜鷹號」升空後，讓佳世達集團成為台灣第二個成功發射衛星的科技集團。
鐳洋表示，與國家太空中心合作首顆3U通訊立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」，已於台灣時間17日接近凌晨3時，在美國頂尖太空任務核心基地搭載SpaceX Falcon 9火箭的Transporter-11航班成功發射，升空數小時後，國內外多位UHF（超高頻）無線電使用者成功接收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號，國內地面站將根據現有數據進行持續追蹤。
鐳洋董事長王奕翔表示，「夜鷹號」發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續達成物聯網通訊後，更將取得關鍵的太空飛行履歷。鐳洋將以地面接收站成功運作的基礎上，繼續努力拓展太空領域。
鐳洋此次與中央大學太空科學與工程學系合作，以建立台灣衛星物聯網驗測場域。在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋自主研發的Ku-band通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置物聯網驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力。
鐳洋成立於2015年，從射頻及毫米波技術起家，近年在低軌衛星產業嶄露頭角，更是太空中心重點培植的廠商之一。
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