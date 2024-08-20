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超微大併購 信驊、祥碩同步沾光

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

超微與輝達展開全面競爭，宣布收購伺服器製造商美商ZT Systems，尋求擴大AI晶片和硬體產品組合，業界看好，隨超微一條龍服務到位，壯大出海口，有利相關供應鏈信驊（5274）、祥碩（5269）等IC設計業者同步沾光。

信驊為伺服器遠端管理晶片（BMC）廠，全球市占率高達七成以上，拿下AMD（超微）、Intel（英特爾）、Meta（臉書）等一線大廠訂單，在超微市占率有望繼續提升下，信驊同步受惠。

信驊董座林鴻明先前指出，由於目前AI伺服器大量採用GPU架構的HPC晶片，且因為HPC晶片運算頻寬大幅增加，使當中所需的BMC晶片用量同步看增，預計光是一個機架（Rack）相對過往一般伺服器使用的BMC晶片，將近有3倍成長動能，隨AI伺服器需求持續擴增，公司BMC晶片出貨同步看升。

高速傳輸IC業者祥碩與超微合作關係密切，法人看好，超微全力衝刺營運規模，祥碩雨露均霑。

針對公司營運，祥碩總經理林哲偉看好旗下產品PCIe Gen5 封包交換器（Packet switch）未來有機會切入AI、高階伺服器，48至80高通道數的產品明年就會設計定案（Tape out），隨著規格提升與放量，可望進一步擴大市場。

伺服器 晶片 超微

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