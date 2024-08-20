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超微1,600億大併購叫陣輝達 英業達有望受惠

經濟日報／ 編譯林聰毅、記者林薏茹／綜合報導
超微（AMD）。 路透
超微（AMD）。 路透

超微（AMD）19日宣布，以總價值49億美元（約新台幣1,600億元）收購雲端運算和AI資料中心設備設計商ZT Systems公司，以強化AI運算量能，挑戰輝達（NVIDIA）在AI市場主導地位。台廠中，英業達（2356）是ZT Systems大股東，雙方並合作多年，未來可望延伸至與超微有進一步緊密關係。

超微規劃明年上半年完成這樁併購案。業界解讀，超微將藉此擴大自家AI晶片出海口，某種程度上也將其在AI市場的能量，由既有的晶片設計端，延伸至系統整合端。

超微執行長蘇姿丰受訪時表示，ZT Systems年營收超過100億美元，幾乎是超微去年申報227億美元營收的一半。不過，超微計劃在完成收購後出售ZT Systems的製造業務，並保留其系統設計業務。

蘇姿丰表示，ZT Systems對超微的主要價值，在於為客戶提供更多實作協助，幫助客戶建立大型資料中心，並用資料中心的晶片群訓練AI系統。

台廠中，英業達是ZT Systems大股東，持股10%，並有多年合作關係，隨超微收購ZT Systems股權，英業達可望與超微有更緊密關係，未來雙方攜手發展AI市場備受期待。

英業達2019年即透過投資ZT Systems，切入美國雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟及Meta供應鏈。

英業達表示，目前仍持股ZT Systems約10%，隨著超微收購ZT，未來將有業外收益挹注，超微、ZT Systems雙方約定交割時限是2025年，確切時間還需兩造進一步討論。

超微收購ZT Systems，外界關注是否會影響輝達晶片供應，對此，英業達表示，既有的H100、H200及GB200等訂單皆不受影響，原有合作項目持續推進、客戶結構也不會改變。

超微規劃，以價值49億美元的現金及股票買下ZT Systems後，可提供更廣泛的晶片、軟體和系統設計，供應微軟、Meta等大型資料中心客戶。這是繼2022年以全股票收購賽靈思（Xilinx），及2006年以54億美元收購ATI Technologies之後，超微最大一筆併購交易。

超微指出，收購案完成後，ZT Systems執行長法蘭克．張（ Frank Zhang）將繼續留任。

法蘭克．張在聲明中說，加入超微將有助於ZT Systems「在設計定義運算未來的AI基礎設施方面扮演更重大的角色」。

ZT Systems成立於1994年，總部設在紐澤西州錫考克斯（Secaucus），並未公開上市。

該公司主攻設計和製造伺服器、伺服器機櫃和其他基礎設施，這些設備可容納和聯結巨型資料中心的晶片，為ChatGPT等AI系統提供動力。


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