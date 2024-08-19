中華電數位力 助偏鄉傳承

追求未來，從培育兒童愛這塊土地上的人、事、物開始。中華電信（2412）昨（19）日表示，中華電信與基金會長期深耕台灣社區超過15年，走遍全台近半數部落，用數位影像將偏鄉老少的心凝聚在一起。

但是，面臨部落青年人力流失，文化傳承日益困難的情形之下，除強化數位力量協助偏鄉，今年仍將持續推動「偏鄉兒童數位創意計畫」，協同更多合作夥伴，以數位力讓在地文化持續傳承。

中華電信暨基金會攜手企業志工、專業導演、部落老師深入社區，以小學五、六年級至國中三年級學生為主要對象。琉球國中學生怡綸說：「我們在短短一個多小時跑遍三個地點，完全是用生命去拍；真的，全程是用衝的。」惹得全場大笑。

屏東霧台鄉阿禮部落櫟茉莎呢老師分享她的觀察，她說：「很開心他們來學的時候，是用部落的觀點去學。我覺得這是一個部落想要影響的事。」

中華電信指出，「偏鄉兒童數位創意計畫」於2018年啟動，目的為培育學童運用數位3C結合創意思考，透過專業導演指導數位拍攝剪輯、訪談與田野調查課程，讓孩子們學會使用手機和平板進行影像創作，並利用影像剪輯講述家鄉故事。

2020年面對新冠疫情時，轉向線上遠距教學，2023年與實體營隊相結合。六年來創作超過130支環保及在地文化短片，上架Youtube網站與中華電信MOD免費專區，讓傳統文化與地方之美被外界所看見。

「偏鄉兒童數位創意計畫」在屏東、基隆、高雄、花蓮、台東、台中、新北、宜蘭、南投等地，培訓超過390位小導演。藉由影像傳播支持社區發展，創生地方價值。

中華電信表示，15年前因莫拉克風災重創台灣各地，與輔仁大學偏鄉關懷中心合作，提供偏鄉數位網路學習端點，長期投入社區線上課輔與陪伴。近年偕同誠致教育基金會，建置穩定網路環境以解決偏鄉教師資源不足、備課問題，更攜手台灣微軟與世界展望會提供數位課程，協助蘭嶼住民提升數位能力，推動數位平權。