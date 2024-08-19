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中光電無人機獲軍方評為最有利標廠商 奪標機會大

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中光電智能機器人「監偵型無人機」。業者／提供
中光電智能機器人「監偵型無人機」。業者／提供

中光電（5371）旗下子公司—中光電智能機器人的「偵監型無人機」產品，已獲獲國防部採購評選委員會評選為「最有利標廠商」，為日後取得軍用商規標案奠下佳績。

中光電無人機的軍用商規部份，之前已通過驗測，包括：海軍的監偵型無人機、陸軍的微型無人機。

中光電智能機器人從軍用成功跨足商用市場，已在北美ODM市場有銷售實績，並已於竹科竹南園區廠擴大產線規模，並導入智慧工廠製造的管理系統，要打造年產萬台無人機的產能。

國內除了參與軍用商規無人機標案外，中光電智能機器人也有參加國內各縣市的消防採購案。

國外部份，因美國國防授權法案（NDAA）明(2025)年是否納入反無人機法仍在參眾議會中拉鋸，美國無人機整體市場的買氣受到法案與總統選舉二個變數的影響，買氣較為觀望。

中光電日前在法說會中表示，在商用ODM無人機部分，持續與客戶合作推展美國市場。然而自2023年底到2024年上半年，客戶針對通路重新進行調整作業。預計今年下半年調整完畢後，出貨會比較明朗。

另外可垂直起降的無人機產品，亦是公司專注重點項目，此為由小型的多旋翼進入到中型無人機領域。

在商用無人機（ODM）市場，持續與ODM客戶合作中。並與SI合作—國內各縣市的消防採購案。

中光電智能機器人（CiRC）上季並赴美國聖地牙哥參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（Xponential 2024）」，發表完全符合完全符合NDAA的輕量智能監視與偵搜（ISR）無人機Hummer 2 Pro，以及搭載高通無線通訊模組遙控器GCS 7，積極搶攻美國去中化市場。

中光電智能機器人是全台灣唯一有無人機量產及商業化、且輸出海外經驗的公司，與美國Teledyne FLIR合作搶進美國警消公共安全的市場，更在去年12月軍用商規原型機標案中，唯一同時通過監偵型和微型無人機的遴選驗測。

中光電 無人機 美國

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