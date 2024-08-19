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數發部年底推人工智慧風險分級框架 引領AI安全發展

中央社／ 台北19日電
數位發展部部長黃彥男指出，未來企業如果不會用生成式AI，很可能會被淘汰，然而生成式AI的風險伴隨應用而升，政府政策藍圖必須引領AI安全發展，因此數發部將推動人工智慧風險分級框架，預計今年底出爐。圖／聯合報系資料照片
數位發展部部長黃彥男指出，未來企業如果不會用生成式AI，很可能會被淘汰，然而生成式AI的風險伴隨應用而升，政府政策藍圖必須引領AI安全發展，因此數發部將推動人工智慧風險分級框架，預計今年底出爐。圖／聯合報系資料照片

數位發展部部長黃彥男指出，未來企業如果不會用生成式AI，很可能會被淘汰，然而生成式AI的風險伴隨應用而升，政府政策藍圖必須引領AI安全發展，因此數發部將推動人工智慧風險分級框架，預計今年底出爐。

黃彥男今天出席GDDA 2024國際AI資安論壇，他於專題演講時指出，生成式AI讓人類的生活與工作發生重大改變，在此浪潮之下，全球政府都在思考人如何與AI合作，但不可諱言，生成式AI帶來諸多好處的同時，風險也伴隨應用而升。

黃彥男點出生成式AI的5大風險及影響面向，分別是虛假訊息、資訊安全、國家安全、內容合規與侵犯智慧財產權；虛假訊息方面，可能導致假消息及惡意言論氾濫，或是操縱輿論等問題，資安方面則有機敏資料外流，以及濫用深偽技術、模型攻擊與防禦等威脅。

國安面向，存在國家機密資料或國民資料外洩、蒐集影響國家安全的資訊、國家立場或政治輿論操弄等風險。

黃彥男表示，有鑒於AI的機會與風險伴隨而生，全球政府陸續擬定AI治理政策與指引，台灣也由國科會於今年7月端出人工智慧（AI）基本法草案，引導各機關發展AI應用；數發部也將參考國際標準或規範，推動人工智慧風險分級框架，各目的事業主管機關得循前項風險分級框架，訂定主管業務的風險分級規範。

黃彥男會後受訪時表示，風險分級框架會分成好幾級，如高中低等分級方式，會根據風險、怎麼應用，有不同風險要求，預計年底要出爐。

黃彥男也說，推動AI研發與應用過程中，應確保AI應用不會侵害個人資料、生命財產安全，或引發偏差、歧視，並由相關機關提供評估工具，協助各部門避免風險。

AI 人工智慧 資安

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