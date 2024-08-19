凌華MXE-230無縫整合Hailo-8 AI加速處理器

工業電腦廠凌華（6166）19日宣布，其精巧型的低功耗邊緣運算平台MXE-230現已無縫整合Hailo-8 AI加速器。這一整合提供了友善的用戶體驗、可靠且高品質的硬體解決方案，適用於多種AI應用，包括影片分析、分割、異常檢測、變換器等，並在監控、AI AOI、分揀、自動駕駛等領域中至關重要。憑藉26 TOPS的AI運算能力，MXE-230能有效處理AI任務，而無需依賴雲端資源。

凌華指出，整合Hailo-8 AI加速器與MXE-230賦予系統AI運算能力，實現邊緣 AI 模型的無縫執行。MXE-230本身具有低功耗特性，即便整合了Hailo-8 AI加速器，仍維持高效能。這種搭備組合適合長期運行、功耗低、又需要高AI處理能力的邊緣設備。

凌華科技邊緣運算平台事業處的產品經理劉邦祐表示： 「MXE-230與 Hailo-8 AI加速器的結合展現著我們在邊緣AI領域的重要一步。MXE-230具備優秀的低功耗特性，而Hailo-8 AI加速卡則賦予了系統AI運算能力。這一組合使我們能夠為邊緣設備提供必需的AI功能，這對於多種應用至關重要。我們期待繼續與Hailo緊密合作，探索更多元的AI應用解決方案。」

Hailo是世界領先的晶片製造商，專門開發AI處理器，使邊緣設備能夠以最小的功耗，兼顧即時執行複雜的深度學習任務。Hailo-8 AI加速器已經被設計到數百種邊緣設備中，導入了包括安全、車用、個人電腦、工業自動化等多個領域。

Hailo業務開發經理Kev Wang表示：「我們很自豪能夠與ADLINK合作，擴大由Hailo提供技術支援的邊緣設備。我們期待能夠幫助ADLINK的客戶設計具有成本效益、節能高效且性能卓越的智能邊緣 AI 應用。」

凌華指出，除了AI物件辨識演示外，我們的技術專家還將在現場分享MXE-230與Hailo AI加速卡在各種應用場景中的創新案例，包括智慧工廠、智慧交通、智慧零售等領域。