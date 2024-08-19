黃仁勳、基辛格先後認證！英業達「元宇宙平台」亞灣登場

代工大廠英業達（2356）作為國內首屈一指的消費性電子業者，並在AI人工智慧、車用電子、5G行動網路、元宇宙等數位科技研發和應用方面，也多有布局，而公司發言體系19日證實，團隊接獲文策院的邀請，將帶「虛實元邦」技術的集大成之作「元宇宙平台」，登上8月23日在高雄亞灣舉辦的「亞灣新創大南方展會」並自內部派出「元宇宙領域大將」元宇宙技術處的資深經理林昭良登台帶來精彩的演說，吸引市場關注。

事實上，英業達在元宇宙領域的研究除了專注於最新的AIGC、數位雙生、虛實融合和擴增實境技術應用，也依照「以實推虛、以虛帶實」的發展策略，從「虛實界」技術研究的基礎上，打造出「英業達元宇宙虛實元邦(VRSTATE)」的數位經濟空間、數位內容創建、AI模型訓練與數位安全治理等方面創新應用。而這項技術也在今年6月舉辦的「台北電腦展（COMPUTEX 2024）」造成轟動，並在市場上引發不小的迴響。

英業達透露，集團深耕「元宇宙」領域多年，研究方向除了AIGC、數位雙生、虛實融合和擴增實境技術等應用外，也打造了英業達元宇宙虛實元邦（VRSTATE）的數位經濟空間、數位內容建立、AI模型訓練與數位安全治理等方面的創新應用。至於「虛實元邦平台」（元宇宙平台）包括數位虛擬人 （Virtual Human）、博覽元宇宙 （ExpoVerse）、元邦大講堂（VRSTATE Hall）、創新元宇宙（VRSTATE Innovation） 、元宇宙相框（MetaPhoto）、達人元宇宙（TalentVerse）等創新應用。

隨著AI熱潮執行延燒，英業達也以「虛擬元邦」元宇宙3D技術，成功協助合作夥伴亞洲大學，設計開發出應用產品「AI虛擬主持人」，而亞洲大學則進一步將英業達新創建的「元宇宙虛實元邦（VRSTATE）」導入校園，成功將亞洲大學打造成國內首座實體的「智慧校園」應用場域，並將其帶至電腦展，向觀展遊客們實際展出。不僅吸引世界各地的專家學者，特地前來一探究竟，就連晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、以及英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）等科技大咖，也都親自到場給予肯定，引發市場關注。

英業達成立至今已邁過半個世紀，多年來積累的市場經驗，也讓集團在全球伺服器產品及筆電等電子製造的激烈競爭中，成功脫穎而出，不僅一舉搶下大單，也在市場上直接奠定了其舉足輕重的地位，而外傳集團旗下所握有的多款AI伺服器產品中，更有多款是由英特爾及輝達的產品及技術支援所打造，事實上以全新8U伺服器P8000IG6為例，該產品就是採用英特爾第四代及第五代至強處理器，並搭配輝達HGX 架構GPU打造而成，對此黃仁勳、基辛格也先後來到英業達展區加持，更是引發熱議。

南台灣「科技界」年度盛事「亞灣新創大南方」即將在8月23日、24日兩天於亞洲新灣區核心高雄展覽館盛大開展。而文策院為強化臺灣整體文化內容產業發展，也找來包括英業達、鴻海（2317）、華碩（2357）在內共8家品牌大廠現身齊聚，分享最新技術成果，並開啟跨域合作管道，藉此降低研發、技術、產製等門檻，促成跨產業結盟，共創新形態文化科技產業商機。而英業達也將派出元宇宙團隊成員林昭良帶著旗下「元宇宙平台」成果出席，並以「元宇宙虛擬場域-娛樂無限想像」為題登台開講。

事實上，英業達的虛擬元邦元宇宙技術，不僅可以一鍵生成數位影片，同時還能同步轉換成多國語言，方便外籍生輕鬆了解授課內容，並且不會出現延遲，林昭良指出，英業達的元宇宙3D技術應用相當的廣泛，包括：由世界知名建築大師安藤忠雄大師設計的亞大現代美術館，就可配合各種展期，打造成3D立體展覽；時尚系的走秀活動，也能成為躍出平面空間、科技感十足元宇宙走。