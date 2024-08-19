快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

微星打造未來太空艙 用QD-OLED搶先暢玩GUNDAM創壞者4

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
「我的未來樂園」微星打造未來太空艙，用QD-OLED帶領玩家搶先暢玩《GUNDAM 創壞者4》。微星／提供
「我的未來樂園」微星打造未來太空艙，用QD-OLED帶領玩家搶先暢玩《GUNDAM 創壞者4》。微星／提供

眾所矚目的「我的未來樂園」將於8月24日（周六）至8月25日（周日）在松山文創園區3號倉庫盛大登場。微星（2377）今年將現場轉變為未來感十足的「太空艙」，帶來《GUNDAM 創壞者》系列最新作品，搶先體驗《GUNDAM 創壞者4》的精彩內容。

活動期間凡至攤位參加體驗活動，不僅可以獲得「微星專屬限量禮」，同時微星科技還與萬代南夢宮娛樂攜手合作，現場互動體驗還有獨家「《GUNDAM 創壞者4》精美贈禮」，攤位集章再參加「大會抽獎活動」與獲得「優惠折扣碼」，活動為期2天，希望此次活動能為玩家們帶來一場兼具娛樂與視覺享受的難忘體驗。

QD-OLED電競顯示器滿血HDMI 2.1 搭配PS5完美畫質

活動現場將展示兩款QD-OLED電競顯示器，分別是「MAG 341CQP QD-OLED」和「MPG 271QRX QD-OLED」。這些顯示器配備HDMI 2.1連接埠，支援家用遊戲主機PS5高達48Gbps的頻寬、120Hz刷新率、可變更新率（VRR）和自動低延遲模式（ALLM）。此外，還擁有0.03ms(GtG)的快速反應時間以及DisplayHDR True Black 400認證。

「MAG 341CQP QD-OLED」是一款34吋曲面電競顯示器，而「MPG 271QRX QD-OLED」則為27吋平面電競顯示器。無論您是喜歡曲面還是平面，現場將提供這兩款顯示器搭配家用遊戲機PS5，讓您親身體驗《GUNDAM 創壞者4》的魅力，感受卓越的遊戲性能和畫質。

KIRABASE星辰偶像一日互動賽：想要近距離與「KIRABASE 星辰偶像」來場積分互動嗎？！敬請鎖定8/24（周六）12:30、14:10共2個場次，現場邀請到活潑女孩「婷婷Kimi」、啦啦隊小龍女「璦昀Yumi 」甜美少女「絜妮Nina」一同到現場與玩家進行《GUNDAM 創壞者4》互動，贏得勝利的隊伍還可獲得「獨家鋼彈小禮」。活動只有一天呦！

想要近距離與「KIRABASE 星辰偶像」來場積分互動嗎？到現場與玩家進行《GUNDAM 創壞者4》互動，贏得勝利的隊伍還可獲得「獨家鋼彈小禮」。微星／提供
想要近距離與「KIRABASE 星辰偶像」來場積分互動嗎？到現場與玩家進行《GUNDAM 創壞者4》互動，贏得勝利的隊伍還可獲得「獨家鋼彈小禮」。微星／提供

OLED 顯示器

延伸閱讀

動力跨足伺服器風扇

推廣虛擬運動 陳其邁與啦啦隊女神組隊「玩NBA手遊」

眾福科針對充電樁設計戶外強固型顯示方案 將於台北國際自動化展亮相

《快打旋風6》台灣選手「五股石油王」8/9出戰電競世界盃 冠軍獎金達千萬

相關新聞

黃仁勳、基辛格先後認證！英業達「元宇宙平台」亞灣登場

代工大廠英業達（2356）作為國內首屈一指的消費性電子業者，並在AI人工智慧、車用電子、5G行動網路、元宇宙等數位科技研...

台積電德國廠20日動土典禮 多位主管現身慕尼黑機場

台積電（2330）德國廠將於20日舉行動土典禮，該公司不少主管已動身前往。本報記者直擊台積電副共同營運長侯永清等人現身慕...

台積電德國廠將動土 分析師：供應鏈受惠但效益不高

晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺今天表示，台積電德國廠主要針對...

宏碁 Chromebook 奪下北美消費市場上半年冠軍

宏碁（2353）Chromebook長年深受消費者的青睞，今年更持續斬獲佳績。依據最新市調資料顯示，宏碁Chromebo...

TASKING與晶心科合攻汽車RISC-V IP的編譯器

TASKING 宣布其符合ISO 26262（功能安全）和ISO/SAE 21434（網絡安全）標準的編譯器現已完全支援...

寬量國際：逾兆美元資金聚焦 台積電供應鏈將有四大發展方向

看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」將如同1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落，寬量國際(QIC) ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。