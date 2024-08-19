微星打造未來太空艙 用QD-OLED搶先暢玩GUNDAM創壞者4

眾所矚目的「我的未來樂園」將於8月24日（周六）至8月25日（周日）在松山文創園區3號倉庫盛大登場。微星（2377）今年將現場轉變為未來感十足的「太空艙」，帶來《GUNDAM 創壞者》系列最新作品，搶先體驗《GUNDAM 創壞者4》的精彩內容。

活動期間凡至攤位參加體驗活動，不僅可以獲得「微星專屬限量禮」，同時微星科技還與萬代南夢宮娛樂攜手合作，現場互動體驗還有獨家「《GUNDAM 創壞者4》精美贈禮」，攤位集章再參加「大會抽獎活動」與獲得「優惠折扣碼」，活動為期2天，希望此次活動能為玩家們帶來一場兼具娛樂與視覺享受的難忘體驗。

QD-OLED電競顯示器滿血HDMI 2.1 搭配PS5完美畫質

活動現場將展示兩款QD-OLED電競顯示器，分別是「MAG 341CQP QD-OLED」和「MPG 271QRX QD-OLED」。這些顯示器配備HDMI 2.1連接埠，支援家用遊戲主機PS5高達48Gbps的頻寬、120Hz刷新率、可變更新率（VRR）和自動低延遲模式（ALLM）。此外，還擁有0.03ms(GtG)的快速反應時間以及DisplayHDR True Black 400認證。

「MAG 341CQP QD-OLED」是一款34吋曲面電競顯示器，而「MPG 271QRX QD-OLED」則為27吋平面電競顯示器。無論您是喜歡曲面還是平面，現場將提供這兩款顯示器搭配家用遊戲機PS5，讓您親身體驗《GUNDAM 創壞者4》的魅力，感受卓越的遊戲性能和畫質。