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佳邦看好AI帶動營收 明年低軌衛星模組放量

中央社／ 台北19日電

PSA華科事業群旗下被動元件廠佳邦今天下午表示，人工智慧（AI）應用帶動天線和元件營收成長，佳邦布局AI PC和AI NB等終端應用領域，預估今年下半年天線毛利率可優於上半年，2025年低軌衛星接收模組產品可放量。

佳邦下午舉行法人說明會，展望下半年營運，發言人黃國書表示，AI應用帶動天線和元件營收成長，下半年看好天線毛利率回升，主要是產品週期循環重新開始，新產品專案毛利率相對高，預估下半年天線毛利率較上半年高，天線、元件、電感等產品營收會優於上半年。

展望2025年布局，黃國書表示，在關鍵產品持續擴大產能，強化電感產品線，提升工廠自動化；在客戶經營，提供超寬頻天線設計與實驗室服務；在新產品，佳邦布局新材料、新尺寸和模組化產品，切入AIPC和AI NB等終端產品。

佳邦董事長陳培真說明，AI伺服器應用也是佳邦未來開發重點。長期來看，她表示，車載市場會是佳邦重視的應用之一。

法人指出，佳邦在車用天線布局，以超寬頻（UWB）和無線充電產品應用為主，預估下半年佳邦營收可較上半年佳，2025年業績目標優於今年。

在天線產品布局，黃國書透露，2025年除了切入Wi-Fi 7應用外，也鎖定低軌衛星接收產品，包括陣列天線、濾波器、功率放大元件等，會整合在同一模組，提供給客戶。

市場布局方面，黃國書表示，日本子公司已於6月設置完畢，鎖定日本車載客戶，美國子公司與當地銷售據點合作，在亞洲，會按照客戶需求，初期鎖定東南亞市場，未來與華科事業群集團資源合作進行生產。

談到與華新科共同參與石英元件廠晶技私募案，陳培真表示，佳邦進一步發展模組和次系統產品，原有天線也搭配其他元件設計，佳邦與晶技合作溝通，認知到彼此企業文化吻合，對未來產品發展有一致想法，彼此合作緩步前進，對佳邦、華新科、晶技會是三贏局面。

展望訂單能見度和今年資本支出，法人表示，佳邦下半年元件產品能見度約2至3個月，天線能見度可到半年，預估佳邦今年資本支出和去年新台幣6億元相當。

根據資料，今年上半年佳邦網通應用營收占比32%，通訊占比約33%，電腦和周邊占比約19%，車用占比約16%。從產品來看，今年上半年天線占比約57%，保護元件占比約11%，功率電感占比約23%，高頻元件占比約9%。

AI 布局 營收

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