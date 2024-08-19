瑞軒公告出售VIZIO持股 依原始取得成本計算約獲利2.5億元
電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）19日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票，自今年7月26日起迄今，累計交易70萬股，每股價格11.02美元。交易總金額為771.23萬美元，約合新台幣2億5,192萬2,625元。
瑞軒表示，處分利益約新台幣8,639萬5,725元。若依照原始取得成本計算的處分利益約新台幣2億5,039萬2,656元。
瑞軒指出，這項出售案是依公司投資策略規劃進行股票出售。
瑞軒今年第2季本業受惠消費性電子市場需求增加，透過產品組合改變，運用AI技術推動高端機種生產，提升產品品質及競爭力 。業外依投資策略規劃持續出脫VIZIO股票及匯兌利益的挹注，第2單季合併營收59億，較首季成長36%；本業獲利1.58億元，亦較去年大幅成長，業外受惠於匯兌收益、租金及利息收入貢獻1.43億，單季稅前獲利3.01億，稅後獲利2.44億，每股盈餘0.33元。
瑞軒上半年累計合併營收102億元，稅前淨利10.05億元，稅後淨利8.16億元，每股盈餘1.1元。
瑞軒表示，展望第3季在大型運動賽事帶動之下，推升電視換機潮，加上電競監視器出貨量增加，消費電子業務進入旺季，在訂單增加的狀況下,，第3季營運表現將續創新高。
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