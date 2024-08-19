快訊

獨／陷人頭公司疑雲又3度改口…聯醫周三辦調查會議 要陳佩琪到場說明

昨晚才向媒體大聊妻女…李孟諺隔日爆婚外情 視察「神隱」北返急換車

陽明交大生校內疑被「不良西裝男」拉走逼領錢 保命借出9萬獎學金

瑞軒公告出售VIZIO持股 依原始取得成本計算約獲利2.5億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）19日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票，自今年7月26日起迄今，累計交易70萬股，每股價格11.02美元。交易總金額為771.23萬美元，約合新台幣2億5,192萬2,625元。

瑞軒表示，處分利益約新台幣8,639萬5,725元。若依照原始取得成本計算的處分利益約新台幣2億5,039萬2,656元。

瑞軒指出，這項出售案是依公司投資策略規劃進行股票出售。

瑞軒今年第2季本業受惠消費性電子市場需求增加，透過產品組合改變，運用AI技術推動高端機種生產，提升產品品質及競爭力 。業外依投資策略規劃持續出脫VIZIO股票及匯兌利益的挹注，第2單季合併營收59億，較首季成長36%；本業獲利1.58億元，亦較去年大幅成長，業外受惠於匯兌收益、租金及利息收入貢獻1.43億，單季稅前獲利3.01億，稅後獲利2.44億，每股盈餘0.33元。

瑞軒上半年累計合併營收102億元，稅前淨利10.05億元，稅後淨利8.16億元，每股盈餘1.1元。

瑞軒表示，展望第3季在大型運動賽事帶動之下，推升電視換機潮，加上電競監視器出貨量增加，消費電子業務進入旺季，在訂單增加的狀況下,，第3季營運表現將續創新高。

新台幣 瑞軒

延伸閱讀

機器人大展前概念股好搶眼 幾檔漲停股中這檔飆歷史高

達興材衝半導體 業績看增

崇越三動能下半年及明年續發威 營收再戰新高

台積電休息但這4檔概念股漲停 弘塑創高朝2,000元挺進

相關新聞

黃仁勳、基辛格先後認證！英業達「元宇宙平台」亞灣登場

代工大廠英業達（2356）作為國內首屈一指的消費性電子業者，並在AI人工智慧、車用電子、5G行動網路、元宇宙等數位科技研...

台積電德國廠20日動土典禮 多位主管現身慕尼黑機場

台積電（2330）德國廠將於20日舉行動土典禮，該公司不少主管已動身前往。本報記者直擊台積電副共同營運長侯永清等人現身慕...

台積電德國廠將動土 分析師：供應鏈受惠但效益不高

晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺今天表示，台積電德國廠主要針對...

宏碁 Chromebook 奪下北美消費市場上半年冠軍

宏碁（2353）Chromebook長年深受消費者的青睞，今年更持續斬獲佳績。依據最新市調資料顯示，宏碁Chromebo...

TASKING與晶心科合攻汽車RISC-V IP的編譯器

TASKING 宣布其符合ISO 26262（功能安全）和ISO/SAE 21434（網絡安全）標準的編譯器現已完全支援...

寬量國際：逾兆美元資金聚焦 台積電供應鏈將有四大發展方向

看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」將如同1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落，寬量國際(QIC) ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。