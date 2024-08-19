和運租車提供多樣選擇 導入大改款CAMRY
為滿足顧客對租車的多元需求，和運短租8月起搶先導入全新大改款進口轎車TOYOTA ALL NEW CAMRY；全新CAMRY擁有迎賓高質感寬敞空間，適合商務接待或家庭出遊等各種需求租車。
和運租車表示，全新大改款的ALL NEW CAMRY配備全面升級，內裝設計注重舒適感和實用性，寬敞乘坐空間，車款標配8SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、RSA速限辨識輔助系統等主動安全配備，而PCS預警式防護系統含「緊急閃避轉向輔助」、「路口辨識功能」，並新增搭載「RSA速限辨識輔助」等行車安全輔助功能，讓承租人上路更加安全又安心。
此外，全新款CAMRY配置觸控式音響主機，而Apple CarPlay / Android Auto，可將手機同步於螢幕，讓承租人可以更智慧、更安全的方式在行車時使用導航、聽音樂或進行通話；提供更舒適質感駕駛體驗，更滿足多元租車需求。
和運租車持續擴增多樣性車款，也不斷優化車輛服務品質，今年購入大量新車，涵蓋COROLLA CROSS、ALTIS與SIENTA 7人座；新車款標準配備倒車顯影與無線Apple CarPlay等娛樂設備，為顧客營造嶄新且安心的美好出行體驗，開「新」啟程每一趟租車之旅。
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