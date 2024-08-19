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台積電德國廠20日動土典禮 多位主管現身慕尼黑機場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）德國廠將於20日舉行動土典禮，該公司不少主管已動身前往。本報記者直擊台積電副共同營運長侯永清等人現身慕尼黑機場，等待轉機德勒斯登。

本報直擊侯永清與另一副共同營運長張曉強、台積電財務長黃仁昭等一行人，於德國19日早上，一同現身於慕尼黑機場，後續欲轉機德勒斯登。

台積電德國廠是該公司在歐洲第一座廠，預計動土之後，2027年底開始生產。

台積電 德國 慕尼黑

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