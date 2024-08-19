友通攜手印度夥伴 亮相在地化AI解決方案

工業電腦廠友通（2397）19日宣布將參加印度自動化工業大展(Automation Expo 2024)。該展覽是東南亞地區最具影響力的盛會之一，聚焦機器人技術、機器視覺和新創企業等主題。友通將藉此次活動展示一系列專為現代工業環境的嚴苛需求而設計的產品，並在現場展示最新的嵌入式系統、AI邊緣運算產品、智慧充電樁與智能交通管理系統（ITMS）解決方案。

友通將展示專為智能交通管理系統、工廠自動化、AI邊緣運算 及強固型應用量身打造的嵌入式系統和工業電腦。屆時，也將展出一系列已通過印度標準局（BIS）認證的工業電腦，包括 EC511-ADS、EC543-ADS、EC500-ADS 和 EC700-BT 等產品，確保符合印度政府針對質量、可靠性和安全性的標準。

此外，友通還將展出搭載 Intel、AMD 和 Qualcomm 處理器的單板電腦（SBC）和主機板，專為嚴苛環境而設計，展現出卓越的可靠性與效能。另外二大亮點則是Windows on ARM和零售自助服務機，展現友通在不同應用領域的技術實力。

友通的零售自助服務機專為優化零售體驗而設計，採用高解析度顯示器並支援10 點螢幕觸控，提供直覺式互動體驗。此款自助服務機搭載強大的 Intel Pentium G5400 處理器，並整合多種功能裝置，如 500 萬畫素攝影機、2D 條碼掃描器、NFC 讀取器和高速熱感印表機。

參觀者還可以現場體驗智慧充電樁和智能交通管理系統解決方案，此二大應用展現友通能無縫整合先進運算技術至實際應用環境的能力。友通的智慧充電樁搭載Intel Core i9 處理器 14900T（Raptor Lake）和 Intel Arc A380E GPU，整合地端AI聊天機器人(大型語言模型)，並支援虛擬機器（VM）的虛擬化技術，能夠在單一CPU 上運行多個作業系統並同時執行不同應用。智能充電樁可提升客戶體驗，而企業則可透過其卓越的營運效率來開發新的營收來源。

友通也將展示其整合EC511-ADS 嵌入式系統與 AI 人工智能公司 Metafusion 合作開發的智能交通管理系統（ITMS）解決方案的。該嵌入式系統搭配第 12 代 Intel® Core™ 處理器，具備機器學習能力，提供無與倫比的高性能運算和視覺處理能力。自採用友通的嵌入式系統後，Metafusion 的解決方案得以提升效率，優化資源管理、降低營運成本，以及提升系統穩定性。