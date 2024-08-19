繼鴻海「珍珠號」後 佳世達旗下鐳洋的「夜鷹號」升空

繼鴻海（2317）首顆衛星「珍珠號」去年11月搭乘SpaceX獵鷹9號升空，佳世達（2352）旗下鐳洋科技19日宣布，與國家太空中心合作首顆3U通訊立方衛星「夜鷹號（Nightjar）」已於台灣時間17日接近凌晨3時升空，是佳世達集團旗下首顆衛星升空。

鐳洋科技指出，「夜鷹號」在美國頂尖太空任務核心基地搭載SpaceX Falcon 9火箭的Transporter-11航班成功發射，升空數小時後，國內外多位UHF無線電使用者成功接收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號，國內地面站將根據現有數據進行持續追蹤。

鐳洋表示，「夜鷹號」為鐳洋科技參與國家太空中心新創追星計畫任務，並與學術夥伴國立中央大學太空科學與工程學系攜手合作，以建立台灣衛星IoT驗測場域。

在衛星開發、整合與測試過程中，鐳洋表示，應用自主研發的Ku-band通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力，此一任務的進行將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產以及驗測的能力。

鐳洋董事長王奕翔表示，「夜鷹號」的發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續IoT通訊達成後，取得太空飛行履歷將充分展現了鐳洋在通訊酬載模組的技術能力，不僅是企業發展史上的里程碑，更是對科技創新的承諾。特別感謝國家太空中心和國立中央大學此次合作的全力支持，共同實現了衛星工程在地化與太空通訊領域的應用，鐳洋將持續追求卓越，一同奔向次世代通訊的國家願景。

鐳洋專案總工程師林致宏表示，這次的專案雖然充滿挑戰，但每一位團隊成員在過程中均展現出堅韌與努力不懈的精神，讓團隊能夠一次次攻克難關。歷經這次寶貴的合作經驗，不僅大幅提升鐳洋在通訊衛星領域的實戰能力，使鐳洋得以開始接軌國際，同時對未來的挑戰更是充滿信心。

王奕翔表示，近期低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路和通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如SpaceX和OneWeb已在全球大規模布建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案。鐳洋科技將在地面接收站成功運作的基礎上，繼續努力拓展太空領域，秉持公司成立以來的「Keep Moving, Stay Thinking」原則，致力於實現「earth to space」的目標。