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台積電德國廠將動土 分析師：供應鏈受惠但效益不高

中央社／ 台北19日電
晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮。（聯合報系資料庫）
晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮。（聯合報系資料庫）

晶圓代工廠台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，前外資分析師、騰旭公司投資長程正樺今天表示，台積電德國廠主要針對28奈米以上的車用半導體，對台灣供應鏈有一定幫助，但整體效益不會太高。

台積電指出，歐洲半導體製造公司（ESMC）計畫如預期進行，在動土典禮後，將展開整地作業，興建工程預計今年年底前動工。

程正樺今天出席寬量國際第2季投資說明會，被問到台積電在德國設廠對供應鏈帶來的效益；程正樺說，台積電德國廠規模不大，以28奈米以上製程為主，相對偏車用，對台積電布局歐洲市場及車用半導體有幫助。

不過程正樺指出，台積電德國廠規模不會太大，投資金額也不會太高，台灣供應鏈雖然將受惠，但整體效益不會太高。

他說，明年電子業應該會緩步回溫，今年看起來個人電腦（PC）、手機庫存都已去化得差不多，雖然今年PC銷售不好，但明年在微軟人工智慧（AI）助理Copilot的帶動下，人工智慧個人電腦（AI PC）市場將回溫，且蘋果AI應用Apple Intelligence也有望提升換機需求。

針對傳統AI伺服器應用，程正樺表示，雖然輝達（NVIDIA）GB200晶片延遲3、4個月，但應該還是可以在明年順利量產。整體而言，明年是景氣回溫的一年，加上資金行情輔助，明年應該是一個不錯的年份。

AI 台積電

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