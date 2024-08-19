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AR 裝置2030年出貨量可達2,550萬台 LEDoS 技術將成主流

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，受AR裝置品牌廠的產品規劃帶動，加上AI技術、應用生態系統發展助力，預估2030年AR裝置出貨規模可達2,550萬台，2023至2030年的年複合成長率為67%。其中，LEDoS在這個領域的滲透率將逐漸提高，於2030年達44%，成為市場主流技術。

TrendForce表示，AR裝置熱度逐年攀升，除 Apple 、Meta等國際品牌未來有相關產品計畫，中國大陸廠商在LEDoS領域的投入也較為活躍。AR設備對光機模組體積、高環境光下的穿透效果，以及顯示系統的亮度都有嚴格要求。其顯示架構包含兩個核心系統：光學引擎決定刷新率、色彩與亮度上限，光學系統控制成像特性，兩個系統共同影響角分辨率(PPD)、可視角度(FOV ) 與光學效率等設備關鍵性能指標。

LEDoS光源特性因可滿足AR裝置高亮度、體積小、低功耗的需求，被視為重要技術儲備。短期而言，這項技術因為在AR顯示應用的優勢獲得品牌商支持，像Porotech 與鴻海（2317）的合作即拓展其使用場景。目前LEDoS仍面臨微縮化LED發光效率待改善，以及如何在極小空間做到全彩化等難題；不過，未來幾年隨著晶片垂直堆疊與色轉換技術成熟，滲透率將持續提升。TrendForce預估2024年LEDoS在AR裝置的市占率為18%，2030年將達到44%。

TrendForce指出，從現有成本架構、市場和技術成熟度分析，OLEDoS是現今唯一在VR / MR 和AR裝置皆能使用的技術，OLEDoS 搭配 birdbath 也是目前最能平衡成本與顯示效果的解決方案。雖然OLEDoS的解析度迅速精進，但在AR應用場景中，這項技術的平衡亮度與色彩顯示仍有一定侷限，加上其市占率會受LEDoS發展影響，預估OLEDoS在AR裝置的技術占比將從2024年54%，下降至2030年的25%。

相較於LEDoS或OLEDoS，LCoS技術擁有高解析度與高亮度特性，在製程良率與成本上都具優勢。劣勢部分，LCoS因偏振分光稜鏡的設計架構限制光機尺寸進一步縮小，長期在高階市場面臨被逐漸成熟的LEDoS取代的威脅，但隨著技術發展，加上Meta和其他品牌投入，將支撐LCoS在AR裝置保留一定市占率。TrendForce預估2024年LCoS的市占率為12%，2030年將提升至18%左右。

TrendForce表示，LBS採用的雷射光源反應速度快，但由於採用快速點陣掃描來實現連續畫面顯示，刷新率與解析度仍受限制，預估其2024年至2030年間的市占率將維持在10%到12%左右。而DLP技術因為要達成AR高解析度的要求仍有相當挑戰，而且品牌商推動力不足，所以在AR裝置的技術市占率預估會於2030年縮小至1%。

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