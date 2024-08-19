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宏碁 Chromebook 奪下北美消費市場上半年冠軍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
Acer Chromebook Plus 514（CB514-4H/T）。宏碁／提供
Acer Chromebook Plus 514（CB514-4H/T）。宏碁／提供

宏碁（2353）Chromebook長年深受消費者的青睞，今年更持續斬獲佳績。依據最新市調資料顯示，宏碁Chromebook於北美消費市場以35%的市占成績於上半年排名第一，年成長亦以4%高於業界（均值負4%）。此外，宏碁Chromebook於美國及加拿大於六月單月市占更分別以34%及44%於當地居冠，以亮眼成績領先北美市場。

宏碁旗下Chromebook具備領先業界的管理與安全功能，提供用戶強大的性能及速度。全新Acer Chromebook Plus Enterprise機型更呼應市場對生成式AI的需求，支援強大技術及Google AI 功能，確保企業、員工以及第一線工作人員皆能享有最新技術，大幅提升雲端工作的效率與安全性，打造超出期待的產品表現。

Chromebook 宏碁

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