TASKING與晶心科合攻汽車RISC-V IP的編譯器

TASKING 宣布其符合ISO 26262（功能安全）和ISO/SAE 21434（網絡安全）標準的編譯器現已完全支援晶心科（6533）經過功能安全（FuSa）認證的RISC-V IP。這一進展擴展了TASKING涵蓋編譯、除錯、效能調校、時序與覆蓋分析工具的RISC-V工具套件，為汽車系統開發提供了全面的解決方案。

這一里程碑在幫助SoC設計團隊和汽車軟體開發人員打造高度優化且基於可認證的RISC-V解決方案方面取得了重大進展。新推出的RISC-V編譯器符合ASIL-D標準，無縫支持已通過和即將通過功能安全（FuSa）認證的晶心RISC-V核心。值得注意的是，該編譯器能夠適應RISC-V ISA及其擴展，包括晶心特定的擴展（Andes-specific extensions），確保針對目標設備進行動態優化，從而提升效率和性能。

晶心科於2022年推出了全球首款完全符合ISO-26262標準的RISC-V核心N25F-SE，在汽車市場上取得了非凡的里程碑。接著，晶心推出經ASIL-B認證的D25F-SE，配備RISC-V SIMD/DSP P-extension (draft)支援，可在單指令中高效處理多個資料。

展望未來，晶心科將推出符合ASIL-D標準的處理器，包括精簡且安全的D23-SE、高性能的D45-SE以及適用於ADAS應用的AX60系列核心。這些進展彰顯了晶心為多樣化的汽車應用提供客製化解決方案的能力，凸顯了其在汽車RISC-V IP市場的領先專業知識。

晶心科技市場處副處長姜新雨表示，AndesCore RISC-V IP已通過ISO 26262認證，提供了可靠的汽車處理器解決方案組合，為晶片開發提供無與倫比的靈活性和效率優勢。姜新雨進一步說：「我們與TASKING的合作使汽車行業的客戶能夠加快開發流程，增強RISC-V安全關鍵應用的效能和穩健性。」

談到這次合作，TASKING的RISC-V負責人Gerard Vink表示，很高興能與晶心科技及其生態系伙伴合作。我們的工具與晶心RISC-V IP從虛擬原型到晶片實現的開發平台上之無縫互通性，突顯了我們為SoC開發團隊提供全面生命週期支援的承諾。利用TASKING先進的功能安全（FuSa）和網路安全流程，我們的用戶可以加快合規工作，加速基於 RISC-V 的汽車軟體解決方案的上市時間。」