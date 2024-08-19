寬量國際：逾兆美元資金聚焦 台積電供應鏈將有四大發展方向

看好由台積電所引領的「台灣半導體供應鏈」將如同1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落，寬量國際(QIC) 19日再次對台灣半導體供應鏈提出四大發展方向與六點產業觀察，同時建議企業應採取具體行動，以配合這些長期趨勢發展。

寬量國際並且宣布將於8月20至23日舉辦「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」(Taiwan Semiconductor Supply Chain and Energy Resilience Day) 線上投資論壇，希望透過論壇更壯大台灣半導體供應鏈的全球影響力。根據寬量統計，本次論壇預計將吸引總管理資產(AUM)超過1兆美元國際資金聚焦20家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。

這20家企業包括：臻鼎(4958)、雲豹能源(6869) 、聖暉(5536)、志聖(2467)、桓達(4549)、均豪(5443)、均華(6640)、旺宏(2337)、微程式(7721)、旺矽(6223)、昇陽半(8028)、天虹(6937)、巧新(1563)、華立(3010)、洋基工程(6691)、盛達電業(3027)、新光鋼(2031)、寶晶能源(6987)、微電能源(6883)與鈺祥企業(未上市)。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，自今年1月發表台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長論述(圖1)以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83家，包含設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。

他進而指出，值得一提的是，寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為132%，遠優於其餘71家的36%、台灣電子股指數的31%、台灣加權指數的22%。

此次的研究發表，寬量國際特以美國五大湖區在19世紀末期，汽車產業鏈發展的歷史做為研究類比，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。更有甚者為，台灣能夠在不到兩小時的車程內，由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率地完成世界級產業鏈的建置和決策。

寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司，將以更高的永續標準來持續發展，這四大方向為：

1. 透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構。

2. 傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力。

3. 透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展。

4. 發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

寬量國際顧問何柏杰也指出，寬量國際觀察到更多台灣半導體產業趨勢出現新發展，包括：進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等六大重點，寬量國際未來將繼續關注這些趨勢，同時協助台灣半導體產業在全球市場保持領先，透過與國際資本市場的強大連結，提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。

此外，寬量國際顧問郭其龍指出，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11%成長至目標2030年的60%。

寬量國際進而預期，台積電對台灣再生能源需求勢必會持續增加，對此，寬量國際長期追蹤40家台灣光電、風電、重電、充電、儲能領域的優質企業，希望透過「QIC台灣半導體日」線上會議，讓國際機構投資人以台積電供應鏈角度出發，深入了解台灣具備高成長性與投資價值的再生能源企業。

寬量國際也表示，台灣作為全球半導體產業的領頭羊，台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去10年來已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人建立聯繫，並且提供各式客製化的資本市場服務，展望未來10年，寬量國際將繼續引進國際資本市場的資源，協助台灣半導體供應鏈在國際舞台上蓬勃發展，壯大全球產業與資本市場的影響力。