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科林研發與科工館深化合作 推出全新 STEM 教育計畫

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
參訪產業機器人專區體驗智慧科技設備於生活應用。圖/科林研發
參訪產業機器人專區體驗智慧科技設備於生活應用。圖/科林研發

全球領先的半導體設備製造商科林研發（ Lam Research）宣布與國立科學工藝博物館合作（科工館），首度推出「2024 智慧科技一日探索營」。這項革新的教育計畫旨在擴大青少年接觸 STEM 教育機會，激發台灣學生對科技學習及探索的熱情，啟發與培養未來科技產業人才。

此次合作展現了科林研發在 STEM 教育領域的長期投入，專為高中生量身打造的「2024 智慧科技一日探索營」，將讓學生深入了解半導體和智慧科技在日常生活中的應用，並培養創新思維及解決問題的能力。活動亮點包括：智慧穿戴裝置體驗：結合半導體感測元件，創作個人化智慧穿戴裝置，應用於音樂播放、健康照護等領域；自動化設備體驗： 組裝和操控機械手臂，親身學習工業 4.0 自動化產線的運作流程；科工館智慧體驗專區參訪：參觀衣技織長展示廳的智慧穿戴專區和動力機械展示廳的產業機器人專區，實地體驗智慧科技設備及其生活應用。

根據 104 人力銀行 2023 年《半導體人才白皮書》，在半導體產業中，人才被視為最重要的資源，是未來產業競爭的關鍵。台灣作為全球半導體重鎮，從 IC 設計到製程工程師均面臨嚴重的人才短缺。[1]為培力未來科技人才，教育部已於去年開始推動「高中半導體課程」，提升高中生對 STEM 領域的興趣，協助學生對半導體產業有更具體的認識。[2]

科林研發總經理郭偉毅表示：「我們希望為高中生開啟科學、技術、工程和數學（STEM）領域的視野，激勵他們成為未來的創新者。在半導體產業人才需求持續成長的背景下，培育下一代 STEM 人才不僅是對學生未來的投資，也是對台灣科技產業可持續發展的重要貢獻。」

國立科學工藝博物館館長李秀鳳表示：「我們很高興能與科林研發展開持續的合作，這個計畫不僅讓高中生接觸到最新的智慧科技，更重要的是激發他們的創造力和探索精神，提升了科學素養。我們相信，一日探索，終身受益，這樣的體驗將為他們未來的學習和職業發展打開新的視野。」

科林研發自 2018 年起便與科工館聯合推廣一系列 STEM 教育計畫，包含機器人體驗活動、一小時玩程式以及機器人工作坊等，致力於國中及國小學生的程式設計和邏輯思維能力培養。科林研發亦支持科工館為偏遠和弱勢地區提供的程式設計和機器人課程。截至目前為止，已有 12 所國小及 24 所國中受惠，共計超過 2,000 位學生參與計畫。

智慧科技體驗活動後大合照。圖／科林研發
智慧科技體驗活動後大合照。圖／科林研發

半導體 教育部

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