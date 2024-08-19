台半導體供應鏈潛力十足 寬量國際：四大發展方向與六點產業觀察

台積電（2330）所引領的「台灣半導體供應鏈」將如同1890年「美國五大湖區汽車工業」建置世界級產業聚落。寬量國際（QIC）19日舉辦記者會，再次對台灣半導體供應鏈提出四大發展方向與六點產業觀察，同時建議企業應採取具體行動，以配合長期趨勢發展。

「第二屆QIC台灣半導體日──台灣半導體供應鏈與再生能源」（Taiwan Semiconductor Supply Chain and Energy Resilience Day）將於8月20至23日舉辦線上投資論壇，目標壯大台灣半導體供應鏈的全球影響力。

本次論壇預計將吸引總管理資產(AUM)超過1兆美元國際資金聚焦20家台灣半導體供應鏈與再生能源企業。

20家企業包括：臻鼎（4958）、雲豹能源（6869）、聖暉（5536）、志聖（2467）、桓達（4549）、均豪（5443）、均華（6640）、旺宏（2337）、微程式（7721）、旺矽（6223）、昇陽半（8028）、天虹、巧新（1563）、華立（3010）、洋基工程（6691）、盛達電業（3027）、新光鋼（2031）、寶晶能源（6987）、微電能源（6883）與鈺祥企業（未上市）。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，自今年1月發表台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長論述以來，寬量國際研究覆蓋台灣半導體供應鏈企業已自49家增加至83家，包含設備服務、廠區服務與材料服務三大族群。

值得一提的是，寬量國際研究覆蓋的83家台灣半導體供應鏈企業中，有12家在三月參與第一屆QIC台灣半導體日活動的企業，其今年以來市值平均漲幅為132%，遠優於其餘71家的36%、台灣電子股指數的31%、台灣加權指數的22%。

此次的研究發表，寬量國際特以美國五大湖區在19世紀末期，汽車產業鏈發展的歷史做為研究類比，以台積電為核心所產生的半導體與再生能源供應鏈，和自1890年起，美國五大湖區汽車產業的供應鏈聚落與分工，歷經全球化沿用至今有極為相近的過程。

更有甚者為，台灣能夠在不到兩小時的車程內，由不超過50位最終決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率地完成世界級產業鏈的建置和決策。

寬量國際認為，台積電將演化出更有效率的系統，與供應鏈企業合作並促進產業鏈夥伴的永續成長，為配合台積電先進製程量產與研發計畫，新一代台灣半導體供應鏈企業相較於上一個世代的ITC公司，將以更高的永續標準來持續發展，這四大方向為：

第一，透過現金增資與或各種上市融資以充實長期營運資金，健全資本結構；二，傳統ITC企業應將高速成長的半導體事業分拆上市，以提高企業價值，強化競爭力；三，透過併購或股權投資，形成產業聯盟，加速技術合作和業務拓展；四，發展ESG，以符合客戶、產業與國際投資機構標準。

寬量國際顧問何柏杰指出，寬量國際觀察到更多台灣半導體產業趨勢出現新發展，包括：進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承與外資投資等六大重點，寬量國際未來將繼續關注這些趨勢，同時協助台灣半導體產業在全球市場保持領先，透過與國際資本市場的強大連結，提供半導體供應鏈企業多樣的資本市場解決方案。

此外，寬量國際顧問郭其龍指出，台灣能源產業如同美國五大湖區的水力發電，是提供產業聚落充足能源與永續發展的重要供應鏈環節，而台積電全公司營運據點使用再生能源比例也將從2023年的11%成長至目標2030年的60%。

寬量國際也預期，台積電對台灣再生能源需求勢必會持續增加，對此，寬量國際長期追蹤40家台灣光電、風電、重電、充電、儲能領域的優質企業，希望透過「QIC台灣半導體日」線上會議，讓國際機構投資人以台積電供應鏈角度出發，深入了解台灣具備高成長性與投資價值的再生能源企業。