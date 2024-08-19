鐳洋攜手太空中心 發射首顆3U通訊立方衛星夜鷹號
鐳洋科技19日宣布，與國家太空中心合作首顆3U通訊立方衛星—夜鷹號（Nightjar），已於台灣時間17日接近凌晨3時，在美國頂尖太空任務核心基地搭載SpaceX Falcon 9火箭的Transporter-11航班成功發射，升空數小時後，國內外多位UHF無線電使用者成功接收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號，國內地面站將根據現有數據進行持續追蹤。
本次發射的夜鷹號為鐳洋參與國家太空中心新創追星計畫任務，並與國立中央大學太空科學與工程學系攜手合作，以建立台灣衛星IoT驗測場域。在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋科技自主研發的Ku-band通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力，此一任務的進行將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產以及驗測的能力。
鐳洋董事長王奕翔表示，夜鷹號的發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續IoT通訊達成後，取得太空飛行履歷將充分展現了鐳洋在通訊酬載模組的技術。近期低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路和通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如SpaceX和OneWeb已在全球大規模佈建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案。鐳洋科技將在地面接收站成功運作的基礎上，繼續努力拓展太空領域。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google新品直擊！Pixel 9 Pro Fold超薄可攤平、1鍵變小孩拍照救星
📢 LINE免費貼圖3款來了！16個諧音哏齊發 再用這款裝可愛喊「對不擠」
📢 獨／iPhone有望讓悠遊卡「嗶」進站！蘋果開放NFC支付 官方回應了
📢 旅日必載APP！1功能驚「這處變態這麼多」 教你操作教學挖出癡漢聚集地
📢 好市多推100W充電器特價「4孔超萬用」 掀正反派論戰：它沒比較便宜
📢 8月份4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽488元快搶！電信三雄5G優惠不用400元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言