鐳洋攜手太空中心 發射首顆3U通訊立方衛星夜鷹號

鐳洋科技19日宣布，與國家太空中心合作首顆3U通訊立方衛星—夜鷹號（Nightjar），已於台灣時間17日接近凌晨3時，在美國頂尖太空任務核心基地搭載SpaceX Falcon 9火箭的Transporter-11航班成功發射，升空數小時後，國內外多位UHF無線電使用者成功接收到夜鷹號衛星發出的beacon訊號，國內地面站將根據現有數據進行持續追蹤。

本次發射的夜鷹號為鐳洋參與國家太空中心新創追星計畫任務，並與國立中央大學太空科學與工程學系攜手合作，以建立台灣衛星IoT驗測場域。在衛星開發、整合與測試過程中，運用鐳洋科技自主研發的Ku-band通訊酬載模組，進行衛星對地面移動裝置IoT驗測實驗，發展地面固定終端與移動終端的通訊能力，此一任務的進行將落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產以及驗測的能力。

鐳洋董事長王奕翔表示，夜鷹號的發射象徵鐳洋在太空科技領域的重要突破，後續IoT通訊達成後，取得太空飛行履歷將充分展現了鐳洋在通訊酬載模組的技術。近期低軌衛星產業蓬勃發展，高速網路和通訊服務的需求急遽攀升，產業知名企業如SpaceX和OneWeb已在全球大規模佈建衛星，特別是在偏遠和人口稀少地區，提供低延遲、高效率的通訊解決方案。鐳洋科技將在地面接收站成功運作的基礎上，繼續努力拓展太空領域。