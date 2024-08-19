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台積電在台經濟史上角色重要 寬量國際創辦人：影響力擴張全球

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。攝影／崔馨方
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基。攝影／崔馨方

寬量國際（QIC）19日以「台灣半導體供應鏈研究」為題舉行第2季記者會。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基表示，台積電（2330）在台灣經濟史上扮演重要角色，影響力不僅限於台灣本土，而是擴張於全球高科技產業。

李鴻基強調，台積電已經不僅僅是單一公司，而是一個帶動整個產業鏈和資本市場的核心力量，該現象在台灣過去的經濟發展歷程中是前所未有的。

此外，李鴻基表示，台積電的影響力正在持續擴散，而這樣的現象在全球供應鏈發展史上也找不到先例。他認為，如此的發展類似於19世紀末的汽車工業革命，對於台灣產業而言，是一個充滿機遇的時代。

然而，他也指出，至今仍沒有任何政府研究單位或資本市場機構能以同樣的視角來全面分析台積電對產業和市場的深遠影響。

李鴻基補充，台積電在能源領域的布局，特別是再生能源的供應鏈。他指出，該領域的發展同樣需要跨越多個科技領域，如能源、半導體、機器工具和化學等，皆是巨大的挑戰。

半導體 台積電 資本市場

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