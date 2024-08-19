台積電海外布局 全面啟動…協力廠商機大爆發

台積（2330）旗下首座歐洲12吋廠明（20）日將舉行動土典禮，加計日本與美國等地建廠工程如火如荼開展，宣告德、日、美三地共高達近千億美元（約合新台幣3.3兆元）的海外投資全面啟動，帆宣（6196）、崇越（5434）、閎康（3587）、信紘科（6667）、漢唐（2404）、銳澤等周邊協力廠商機大爆發。

台積電歐洲廠位於德國德勒斯登，預計導入28／22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS）技術，以及16／12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，規劃初期月產能約4萬片。

台積電海外布局概況

台積電規劃，歐洲廠2027年底前開始營運，預估成本超過100億歐元（108億美元），引爆龐大廠務設備與工程商機。因應大客戶需求，帆宣2023年即赴德勒斯登承租辦公室與宿舍，並派駐人力。崇越也規劃前進歐洲設點，預計落腳距離德勒斯登約兩個小時車程的捷克布拉格。

日本熊本廠方面，台積電正加速建設中，該廠規劃今年底量產，是台積電這波海外建廠最快量產的廠區，並積極推進熊本二廠建設。

台積電規劃，日本兩座廠總投資額將逾200億美元，每月總產能估超過10萬片12吋晶圓，提供40奈米、22／28 奈米、12／16奈米和6／7奈米製程技術。

信紘科正加快日本業務與整體布局，助力台積電熊本廠打造完善的水資源處理系統，進而擴大信紘科推動統包業務接單轉型。台積電熊本廠量產後，預料也將釋出龐大的檢測相關商機。閎康正規劃擴大日本名古屋及熊本實驗室服務量能，並籌設第三實驗室，全力滿足當地半導體客戶需求。銳澤於3月進軍日本，加速培養際團隊。

美國廠方面，台積電規劃總資本支出逾650億美元。業界預料，漢唐、帆宣等協力廠將持續受惠。