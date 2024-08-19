台積歐洲12吋廠明動土

台積歐洲首座十二吋廠明天將舉行動土典禮，加計日本熊本與美國亞利桑那州等地建廠工程，宣告德、日、美三地共高達近千億美元（約台幣三點三兆元）的海外投資全面啟動。

據了解，台積電董事長魏哲家將率領包括台積電共同營運長秦永沛、兩位副共同營運長侯永清及張曉強等高層出席動土典禮。台積電指出，台積電歐洲廠、歐洲半導體製造公司（ＥＳＭＣ）計畫如預期進行，在動土典禮後，將展開整地作業，興建工程預計今年年底前動工。

台積電歐洲廠位於德國德勒斯登，與博世、英飛凌、恩智浦等歐洲半導體巨頭合資，預計採用台積電廿八／廿二奈米平面互補金屬氧化物半導體（ＣＭＯＳ）技術，以及十六／十二奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，規畫初期月產能約四萬片十二吋晶圓。

ＥＳＭＣ規畫二○二七年底前開始營運，預估成本超過一百億歐元（約台幣三五五二億元），也帶動帆宣、崇越、閎康、信紘科、漢唐、銳澤等周邊協力廠商的廠務設備與工程商機。帆宣二○二三年即赴德勒斯登承租辦公室與宿舍，並派駐人力，全力協助台積電興建歐洲廠；崇越也規畫前進歐洲設點，預計落腳距離德勒斯登約兩個小時車程的捷克布拉格，解決客戶供應鏈問題。

日本熊本廠方面，台積電正加速建設中，該廠區規畫今年底量產，是台積電這波海外建廠最快量產廠區，並積極推進熊本二廠建設。台積電規畫日本兩座廠總投資將逾兩百億美元，每月總產能估逾十萬片十二吋晶圓，將為汽車、工業、消費性和高效能運算（ＨＰＣ）相關應用提供四十奈米、廿二／廿八奈米、十二／十六奈米和六／七奈米製程技術。

此外，台積電規畫在亞利桑那州鳳凰城進一步擴大投資，將打造三座全新晶圓廠，總資本支出預計超過六五○億美元。其中，一廠二○二五上半年以四奈米製程量產，屆時將在亞利桑那州提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。業界預料，漢唐、帆宣等協力廠仍將持續獲得相關訂單。