快訊

第9號颱風「雲雀」生成！吳德榮曝路徑、影響 今明仍有大雷雨

半導體業者海外大擴廠 工程設備鏈出國搶商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

隨著美、歐、日等地加速打造自主晶片供應鏈，全球半導體業者陸續展開海外大擴廠，擁有技術和系統優勢的台灣工程設備廠商，也隨之開啟海外布局，不僅漢唐（2404）、帆宣（6196）等老牌設備廠率先赴美、日就近服務客戶，洋基工程（6691）、聖暉（5536）、朋億（6613）、銳澤等也都加碼國際化經營策略。

聖暉集團規劃，結合子公司朋億、銳澤及轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合大艦隊，並開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，除評估布局印度、美洲市場可行性，也備妥百億元作為收購台灣或海外公司的資金，進而提升聯合大艦隊拓展版圖的動能。

聖暉看好AI、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，加上因應地緣政治風險，供應鏈採取分散布局效益延續，使聖暉在手訂單逐步擴大，集團目前累計在手訂單逾330億元，續創新高，確立下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025年及2026年業績大成長榮景。

洋基工程表示，近年基於分散風險考量，展開多元化經營策略，包括市場與地區的多元化，拓展泰國市場並跨足民生商業機電甚至統包工程等。截至目前為止，洋基工程整體在手訂單達350億元，遠超過往年200多億元的平均水準。

布局 洋基 聖暉

延伸閱讀

台電承諾16支電桿地下化 台中高美濕地天際線7個月後更漂亮

親子用畫筆速寫老街 台南鎮北坊歷史街道月底完工

工程滯後 印尼國慶日未如期遷新首都

制度有瑕疵？台鐵1055人領優退離職金 112年才考上也拿錢走人

相關新聞

蘋果攻機器人鴻準搶頭香…扛下機構件與機殼開發重任

蘋果桌上機器人計畫曝光後，再次炒熱機器人話題。供應鏈傳出，鴻海集團旗下機殼大廠鴻準因具備量產機器人相關零組件經驗，被蘋果...

台積電海外布局 全面啟動…協力廠商機大爆發

台積旗下首座歐洲12吋廠明（20）日將舉行動土典禮，加計日本與美國等地建廠工程如火如荼開展，宣告德、日、美三地共高達近千...

台積歐洲12吋廠明動土

台積歐洲首座十二吋廠明天將舉行動土典禮，加計日本熊本與美國亞利桑那州等地建廠工程，宣告德、日、美三地共高達近千億美元（約...

新場域...科技大咖競逐機器人產業

輝達（NVIDIA）AI晶片以及Open AI的AI大語言模型問世後，機器人產業再次成為市場焦點，吸引亞馬遜、英特爾、特...

鴻海深耕印度 跨進儲能

鴻海集團擴大印度布局，在當地衝刺iPhone組裝產能之餘，印度新聞信託社（PTI）報導，鴻海董事長劉揚偉透露，正規劃在印...

聯發科員工分紅平均105萬 1.2萬人受惠...預計月底發放

IC設計大廠聯發科今年上半年員工分紅估計8月底發放。外界估算，此次分紅總金額近130億元，不僅比去年同期大增逾七成，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。