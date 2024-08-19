半導體業者海外大擴廠 工程設備鏈出國搶商機

隨著美、歐、日等地加速打造自主晶片供應鏈，全球半導體業者陸續展開海外大擴廠，擁有技術和系統優勢的台灣工程設備廠商，也隨之開啟海外布局，不僅漢唐（2404）、帆宣（6196）等老牌設備廠率先赴美、日就近服務客戶，洋基工程（6691）、聖暉（5536）、朋億（6613）、銳澤等也都加碼國際化經營策略。

聖暉集團規劃，結合子公司朋億、銳澤及轉投資合作夥伴資源整合形成垂直水平價值鏈，深化發展多產業、多區域、多工種營運綜效，打造聖暉集團聯合大艦隊，並開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，除評估布局印度、美洲市場可行性，也備妥百億元作為收購台灣或海外公司的資金，進而提升聯合大艦隊拓展版圖的動能。

聖暉看好AI、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，加上因應地緣政治風險，供應鏈採取分散布局效益延續，使聖暉在手訂單逐步擴大，集團目前累計在手訂單逾330億元，續創新高，確立下半年起營運動能轉強，並可望迎來2025年及2026年業績大成長榮景。

洋基工程表示，近年基於分散風險考量，展開多元化經營策略，包括市場與地區的多元化，拓展泰國市場並跨足民生商業機電甚至統包工程等。截至目前為止，洋基工程整體在手訂單達350億元，遠超過往年200多億元的平均水準。