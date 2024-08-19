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世界星國擴廠亞翔、漢科助陣 技術授權及轉移將來自台積

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
世界先進新竹總部。圖/世界提供
世界先進新竹總部。圖/世界提供

台積電（2330）海外晶圓廠投資建廠全面啟動之際，轉投資世界先進（5347）位於新加坡、總投資額約78億美元（約新台幣2,523億元）的首座12吋廠也開始展開租地委建與設備採購等作業，亞翔（6139）、漢科（3402）等入列供應鏈名單，成為第一波搶搭世界星國建廠商機的台廠。

世界先進規劃，與恩智浦（NXP）於新加坡共同成立合資公司VisionPower SemiconductorManufacturing Company （VSMC），將興建一座130奈米至40奈米技術的12吋廠，生產混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場的需求，相關技術授權及技術轉移將來自台積電。

世界星國廠是該公司首座12吋廠，總投資約78億美元，世界將投入31億美元（約新台幣1,002.8億元），持股六成並負責該廠區營運，預計今年下半年建廠、2027年量產，目標2029年月產能5.5萬片。

因應新加坡新廠今年下半年建廠，世界近期積極展開機器設備與相關廠務設備採購，首波涵蓋8吋與12吋相關支出共計63.53億元的交易對象當中，不僅涵蓋應材、艾司摩爾等國際大廠，漢科也入列，搶食第一波設備廠務相關大餅。

漢科對營運前景樂觀，董事長溫永宏先前指出，隨著庫存逐步去化、通膨趨緩，以及國際供應鏈重組、5G與AI產業上升趨勢，各大廠陸續前往歐、美、日等海外地區建廠，外需大幅提升。在半導體及面板產業均呈現擴產挹下，推升漢科在手訂單站上百億元大關，創新高，交期排到2026年，確立營運穩步成長。

漢科由無塵室工程大廠漢唐轉投資，主要業務為氣體／特殊管路工程、高真空系統；無塵室及機電統包工程；特氣供應及監控系統整合、先進產品、濕製程設備及化學系統。漢科在新加坡子公司，及近年先後成立的美國及日本子公司陸續帶進業績挹注下，營運逐步加溫。

世界先進也公告星國新廠租地委建服務契約，交易對象人為亞翔，總金額2,900萬星幣（約新台幣6.85億元）。亞翔長期耕耘星國半導體商機，已拿下多家指標廠星國建廠大單，此次新增世界星國12吋廠訂單，營運更添動能。

亞翔上半年營收379.62億元，年增108.33%，歸屬於母公司業主淨利20.04億元，年增154.9%，每股純益8.72元，創下同期新高。公司看好，在半導體產業大擴產挹注下，公司對2024年展望「當然樂觀」。

亞翔總經理蔣曉麟預告，台灣榮工、大陸蘇州、新加坡三塊市場相對非常樂觀，預期今年營收及獲利可望較去年成長，並挑戰史上新高紀錄，明年股利值得期待。


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