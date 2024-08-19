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聯發科搭 AI 浪潮 儲備長期動能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）是全球手機晶片出貨量龍頭，在手機晶片領域攻城掠地之餘，也不斷開拓更多應用市場，尤其AI浪潮快速興起，聯發科也積極抓住相關商機，儲備中長期的成長機會。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會中表示，聯發科今年上半年營收年增35％，主要是受益於5G、WiFi 7與AI相關產品的導入日漸增加。

蔡力行認為，有許多機會可受惠於AI大趨勢，包括邊緣運算與雲端運算應用。擁有資料中心的企業為降低整體擁有成本，都有採用客製化晶片的強烈需求。

他強調，聯發科透過有彈性的特殊應用IC（ASIC）模式，可提供優異的IC整合能力、先進製程與封裝技術能力，以及相關矽智財來滿足客戶需求。因為擁有這些關鍵能力，聯發科能尋求更多AI加速器及安謀（Arm）架構CPU的生意機會。

邊緣運算應用本來就是聯發科強項，蔡力行說，行業對AI邊緣運算設備的需求會持續增加，聯發科擁有全球最廣泛的邊緣裝置布局，加上領先的邊緣運算系統單晶片，是邊緣運算夥伴的最佳選擇。3奈米製程晶片可應用於智慧型手機、平板電腦、汽車等產品，系統單晶片皆整合專為邊緣AI運算設計的高能效處理器NPU。

聯發科預期，今年美元營收將成長中十位數百分比（14％至16％），也重申對中長期策略的信心，尤其在雲端運算與邊緣運算的AI大趨勢中，已站在有利位置。

AI 晶片 聯發科

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