聯發科員工分紅平均105萬 1.2萬人受惠...預計月底發放

IC設計大廠聯發科（2454）今年上半年員工分紅估計8月底發放。外界估算，此次分紅總金額近130億元，不僅比去年同期大增逾七成，也是兩年來最多，共約1.2萬名員工符合領取資格，平均每人可領105萬元。

聯發科員工光領分紅就可望超過百萬元，羨煞一般受薪階級，惟每名員工實際領到的分紅，仍視績效等綜合評量而有所不同。

由於事涉員工薪酬機密，聯發科對外界每次推算平均分紅金額都不予評論。外界認為，參與員工分紅者，還包括中高階主管，光是看員工分紅金額平均數，無法確實獲知個別員工分配的金額，這還牽涉到所屬部門、職等、績效表現等變數。

聯發科員工分紅金額與獲利表現大致連動，是以提撥稅前盈餘一定比率發放，外界推估占比約二成。聯發科的分紅共分為上、下半年兩次，時間點分別是每年2月底與8月底時，隨著當月薪資一同發放，上半年度分紅是於同年8月發放，下半年度分紅是在隔年2月發放。

聯發科員工分紅概況

聯發科這次將於8月底發放的上半年員工分紅，依照今年上半年稅前盈餘約648.66億元估算，分紅總金額落在近130億元。聯發科先前半年度分紅總金額高點是2022上半年，當時推算發放約超過150億元。

聯發科去年8月發放的2023上半年度員工分紅，推算分紅總額約近75億元，這次發放的今年上半年度員工分紅總額，估計年增逾七成。與今年2月發放的2023下半年度推算分紅總額約98億元相較，這次8月發放總金額估計增加超過三成。

外界從聯發科最近出爐的2023永續報告書推估，全球約2萬名員工中，可參與這次分紅員工數約1.2萬人，換算每位符合領取資格的員工，有機會領到平均約105萬元分紅。

依照聯發科申報的2023年非主管職全時員工薪資，全年薪資平均數為375.4萬元，在上市櫃公司中居冠。



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