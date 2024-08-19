鴻海深耕印度 跨進儲能

鴻海（2317）集團擴大印度布局，在當地衝刺iPhone組裝產能之餘，印度新聞信託社（PTI）報導，鴻海董事長劉揚偉透露，正規劃在印度設立電池儲能系統部門。

這意味鴻海印度布局更多元，除了電子終端產品組裝業務之外，將進一步延伸至電池儲能等當紅領域。

印度媒體PTI報導，劉揚偉出席泰米爾納德邦女性員工專屬複合式多元住宅區啟用儀式受訪時表示，鴻海集團已在印度開展資通訊（ICT）業務，期待在印度發展3+3未來產業。

劉揚偉說，自己一直都有與本地產業部長討論，如何在泰米爾納德邦的BESS（電池儲能系統）方面進行合作。PTI報導也指出，鴻海集團已提議在印度設立電動車部門。劉揚偉被問及電動車生產進度時表示，將會「非常快」展開。他並透露，鴻海已在印度投資100億美元，未來幾年會有更多行動，計畫進行更多投資。

劉揚偉說，此行造訪印度與多位部長會面，感覺到印度正在崛起，「鴻海想參與集中，我們將與印度的成長一同茁壯」。