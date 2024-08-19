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新場域...科技大咖競逐機器人產業

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達（NVIDIA）AI晶片以及Open AI的AI大語言模型問世後，機器人產業再次成為市場焦點，吸引亞馬遜、英特爾、特斯拉等科技大咖爭相投入，伴隨蘋果近期也傳出將推出桌上機器人產品，機器人儼然成為科技大廠下一個競逐的新場域，也將帶來更多的新商機。

在科技巨擘資金挹注下，目前全球市場上最受矚目的二家機器人公司分別是Figure與Optimus；其中，Figure正在開發全球第一個具商業可行性的自主人形機器人，而該公司背後的股東可說是黃金陣容，包括亞馬遜創辦人貝佐斯、輝達、OpenAI、微軟、英特爾與BMW均參與其中。

產品進度方面，Figure日前發布新一代AI人形機器人Figure 02，並搭載最新AI語言模型，而這款全新機器人除配備高自由度的手部設計，還有六個AI驅動的視覺感應器，目前共有五部Figure 02人形機器人在BMW美國南卡羅萊納州的工廠生產線進行每天20小時測試。

Optimus背後大股東則是電動車巨頭特斯拉。特斯拉過去就曾發表過數款Optimus人形機器人，但並不具有自行推論能力，而未來則會在新一代Optimus導入AI大型語言模型。

AI 機器人 特斯拉

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