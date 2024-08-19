蘋果攻機器人鴻準搶頭香…扛下機構件與機殼開發重任

蘋果桌上機器人計畫曝光後，再次炒熱機器人話題。供應鏈傳出，鴻海（2317）集團旗下機殼大廠鴻準（2354）因具備量產機器人相關零組件經驗，被蘋果納入機器人供應鏈合作名單，攜手搶攻龐大的機器人市場商機，挹注鴻準後續營運動能可期。

鴻準成為蘋果強攻機器人市場，第一家浮出檯面的台灣協力廠。對於相關傳聞，鴻準一向不對外評論單一客戶。

據悉，鴻準主要負責蘋果桌上機器人機構件與機殼相關開發，未來蘋果新品上市後，鴻準將扛起量產機構件重責大任，並成為鴻海集團揮軍機器人領域急先鋒。

蘋果桌上機器人概況

鴻準原本就是蘋果供應鏈，正積極跨足新業務轉型，機器人更是一大重點。鴻準在今年股東會即向股東宣示，未來將投入資本在新的目標領域，包含機器人與AI，目前正針對機器人的精進材料應用與表面處理等相關技術進行研發，期盼能掌握市場先機。

據悉，鴻準過去曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，成為鴻海集團搶攻機器人商機的要角，因此未來很有機會切入AI人形機器人商機。

業界人士指出，鴻準目前的技術以及產能，加上母公司鴻海集團資源挹注，確實有本錢搶進機器人產業供應鏈，藉此加速完成該公司轉型的目標，否則單靠筆電、遊戲機的機殼業務，成長動能恐怕稍微不足，而機器人產業興起，對鴻準而言是一大轉機。

彭博報導，蘋果已集結數百人開發專案代號「J595」的桌上型機器人，該產品結合類iPad顯示器及機器手臂，並與Apple Intelligence將推出的功能連結，打造為蘋果智慧家庭中樞系統，最快2026年推出，預估售價約1,000美元（約新台幣3.3萬元），此一設備預估是透過改良版iPadOS系統運行，未來可能將結合Siri以及蘋果AI功能，並具備語音辨識功能，接收使用者下達的指令。

業界人士分析，蘋果強推桌上機器人，除了開闢新的藍海市場之外，更重要的是希望以Apple Intelligence為中心點，強化蘋果iOS生態系，讓用戶從家庭、生活、工作等各方面都離開蘋果產品。

國內法人則認為，儘管蘋果的桌上機器人計畫目前可能仍處於開發初期，但從蘋果大動作召集數百人進行研發的情況看來，顯然相當重視此一新品，加上AI應用日益火熱，未來若此一產品開始量產上市，預料將有助於添增供應鏈業績成長。