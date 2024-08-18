每個台人都知道CoWoS是什麼… 打造「亞洲那斯達克」為何台灣有優勢？

摘要 作者認為，台灣應積極發展為「亞洲那斯達克」。台灣的優勢在於，具有優質的科技產業和投資者，但前提是要解決重硬輕軟、監管保守、地緣政治風險等發展障礙。

台灣半導體及電子產業占台股最大市值，第二大產業是金融業，今年獲利相當良好，上半年總共獲利達6062億台幣。

但台灣在「全球金融中心指數」（GFCI）的排名不斷下滑，2010年台灣排名第19名，2018年掉到32名、2020年42名、2021年跌至61名，2024年最新評比下滑至73名。

台灣可能成為亞太金融中心嗎？

最近行政院宣布要將台灣打造成為「亞太資產管理中心」，未來計畫主要以「留財為主、引資為輔」，以投資台灣為核心，不會太強調國際化或引進外國資金與人才。金管會認為，地緣政治緊張或許會阻礙資金來台，但大多數國人反而很淡定，所以才能夠「留財」。

這沒有錯，台灣有錢人過去是把錢投到國外，交給國外私人銀行如UBS、花旗等管理，現在台灣錢淹腳目，開發富人理財的確是一大商機。不過，台灣缺乏好的投資工具，大家常把錢投進股票或房地產，而股票又集中在台積電、半導體和AI等類股上，以致於少數股票市值過大、房地產價值一再破紀錄。

雖然台灣不一定需要外資，但若要發展為金融中心，光靠自己的錢還不夠。「中心」代表「樞紐」，必須能匯集全球各地資金，長期來看仍需開放。

另一個台灣目前難以成為金融中心的原因是，我們過於強調二級市場交易，相對不重視一級市場。一級市場就是發行市場，金融中心一定要有企業願意在當地上市募集資金，美國那斯達克變成重要金融中心，就是因為有許多科技股選擇在該地掛牌。

成為亞洲那斯達克？台灣有哪些優勢和障礙？

在我看來，台灣應該積極發展成為「亞洲那斯達克」，因為台灣有許多世界一流科技產業，除半導體外，電子及生技業均有很高含金量；台灣投資人也願意了解技術，超微執行長蘇姿丰表示台灣每一個人都知道CoWoS是什麼。

但為何台灣資本市場無法成為亞洲募資中心？主要原因是重硬輕軟、缺乏「本夢比」想像力；主管機關心態保守、不夠開放；近期危機則是台灣地緣政治風險。

最近台股大跌，說明投資人信心仍然不足。台積電變成套利工具，假如地緣政治情勢惡化，台股只有短期投機價值，不會有長期投資價值，值得投資人與政府深思！

《原文打造「亞洲那斯達克」，台灣為何有優勢？資深投行家：關鍵在這2點》

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