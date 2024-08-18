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台積電德國廠20日動土 魏哲家率秦永沛等高層出席

中央社／ 台北18日電
台積電總裁魏哲家。聯合報系資料照
台積電總裁魏哲家。聯合報系資料照

台積電德國廠將於20日在德勒斯登舉行動土典禮，據了解，台積電董事長魏哲家率領包括台積電共同營運長秦永沛、兩位副共同營運長侯永清及張曉強等高層出席，這是繼美國、日本後，台積電製造事業正式跨足歐洲。

台積電指出，歐洲半導體製造公司（ESMC）計畫如預期進行，在動土典禮後，將展開整地作業，興建工程預計今年年底前動工。

ESMC總投資金額超過100億歐元（約新台幣3530億元），台積電持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權。

德國廠預計於2027年底開始生產，將採用台積電的28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約4萬片12吋晶圓。

針對地緣政治風險議題，魏哲家在7月舉行的法人說明會中表示，台積電將持續擴張海外晶圓廠，在美國亞利桑那州、日本熊本建廠，也會在歐洲建廠，策略維持不變。

台積電 晶圓廠 魏哲家

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