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台積電7月營收年增44.7% 法人：第3季預估每股獲利11.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台積電。圖／本報系資料照
台積電。圖／本報系資料照

台積電（2330）公布7月營收月增23.6%、年增44.70%，法人機構間推估，8~9月的單月平均營收在2,355~2,485億元之間，月減3~8%，並預估第3季每股獲利（EPS）成長為11.2元。

分析師指出，台積電7月營收2,569.53億元，以台積電預估第3季營收將約224~232億美元，以中間值計算約季增9.5%，由美元兌新台幣匯率1比32.5元推算，第3季4營收7,280~7,540億元，季增8~11.9%，推估8~9月單月平均營收將為2,355~2,485億元，月減3~ 8%間。

台積電第3季營收受惠智慧手機和高速運算 HPC 相關需求上揚，N3和N5的需求強。CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的AI處理器的相關晶片，占台積電去年營收6%，約1,200億元，預估今年占營收比重11~13%，在未來五年，台積電預計伺服器AI處理器將以50%的年複合成長率增加，到2028年將占營收超過20%。

毛利率方面，第3季毛利率將較上季約增加1.5個百分點，主要是產能利用率提升和成本的改善，可抵銷電費和N3量產增加的不利因素下，預估全季EPS約成長至11.2元。

法人機構指出，台積電重新定義「晶圓代工2.0」，包括封裝、測試、光罩製造等，及所有 IDM，但不含記憶體製造，在這個新定義下，2023年晶圓代工產業的規模接近2,500億美元，台積電市占率為28%，預期2024年晶圓代工產業年增10%，其中，客戶強勁AI和智慧手機相關需求，台積電今年美元營收上修、年成長24~26%，全年成長動能來自 HPC 及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，市場普遍預估今年 EPS在41~43元間。

台積電 營收

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