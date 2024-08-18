鴻海印度複合式宿舍啟用 劉揚偉：永續經營里程碑

鴻海在印度坦米爾那都邦的宿舍以複合式多元生活住宅區的方式呈現，董事長劉揚偉在參加啟用儀式時表示，這是公司在印度永續經營的里程碑。

在印度與包括總理莫迪（Narendra Modi）在內等多位該國重量級人士會面後，鴻海董事長劉揚偉17日到公司在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的Vallam Vadagal工業園區，參加公司宿舍啟用典禮。

他在啟用典禮上說：「成千上萬來自印度許多地區，擁有不同族群背景的人，在這裡不僅擁有一份工作，並且成為鴻海的一家人。這個複合式多元生活住宅區將是鴻海持續在地營運的實踐，也是我們對印度（許下）永續承諾的里程碑。」

這個位在Vallam Vadagal工業園區的複合式多元生活住宅區，是由坦米爾那都邦國家產業促進公司（StateIndustries Promotion Corporation of Tamil Nadu,SIPCOT）打造，未來將由鴻海負責營運，象徵的是該公司對員工健康與安全所做出的承諾。

這個複合式多元生活住宅區占地20英畝（約2萬4000坪），有超過10棟建築，透過公司接駁巴士，往來鴻海生產製造園區僅需20分鐘車程，內部設有自助洗衣店、健身房、休閒區、咖啡廳、餐廳等設施。

鴻海在印度投資超過20年，創造許多就業機會，特別是女性員工，不論婚姻狀態為何，該公司皆提供相同的發展平台。

鴻海表示，今天啟用的複合式多元生活住宅區，也特別提供女性員工住宿，讓出外工作的員工不僅能縮短通勤時間，還可進一步提高生活水準，尤其在讓員工擁有安心的休閒環境上更顯用心。鴻海認為，這對他們留住當地人才有很大的幫助，也在招募人力時更具吸引力。

目前坦米爾那都邦在鴻海的布局中，是歷史最久、規模最大的營運據點，這次的合作展現當地政府積極吸引外國投資的努力，同時也顯現其滿足了投資者對永續和運營效率需求的一面。