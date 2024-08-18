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黃仁勳傳將來台 出席機器人展

聯合報／ 記者宋健生尹慧中／綜合報導

台積電和夥伴合資的首座歐洲晶圓廠將在二十日動土，成為近年新增半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的一家，台積電董事長魏哲家也將率團前往。於此同時，外傳輝達（ＮＶＩＤＩＡ）執行長黃仁勳將來台參加二十一日登場的「台灣機器人與智慧自動化展」，讓ＡＩ機器人發展、台廠與台灣半導體優勢和展望，再度成全球焦點。

機器人與智慧自動化展今年有一千二百廠商、四千五百個攤位展出，規模續創新高，是黃仁勳預告更聰明、反應更快的人形機器人時代將到來後，台灣首場以「AI in IA」為主軸，聚焦ＡＩ如何革新智造產業鏈的國際展會。

黃仁勳日前點名的四十三家台廠供應鏈也有十餘家參展，秀出最新技術與應用。

半導體 台積電

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