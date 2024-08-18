劉揚偉赴印度談擴大投資 鴻海打造第二大iPhone組裝廠

印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞16日晚間與鴻海（2317）董事長劉揚偉舉行策略會議，討論擴大鴻海在當地的投資以及未來合作關係等議題。根據印度媒體報導，劉揚偉表示，在卡納塔卡邦的工廠很快將成為僅次於中國廠的鴻海第二大工廠。

印度財經網站Moneycontrol報導，席達拉邁亞說，鴻海根據其大象計畫，已在卡納塔卡邦首府、有「印度矽谷」之稱的班加羅爾資訊科技園區買下300英畝（約36.7萬坪）土地，要設立一間iPhone組裝廠，整體投資規模2,200億盧比（約26.2億美元），預料創造超過5萬個工作機會。

該計畫已啟動建設，商務與產業部將協同其他重要部會，協助鴻海取得所有許可，並確保水、電等資源供應無虞。席達拉邁亞16日晚間設宴款待劉揚偉，並向其保證將給予該公司一切必要的合作和協助。

德干先驅報（Deccan Herald）報導，劉揚偉表示：「在卡納塔卡邦的廠房很快將成為僅次於中國廠房的第二大鴻海工廠。它將創造4萬個直接的就業機會，尤其是為中等教育程度的民眾，而我們的投資不僅止於此，在未來，我們計劃探索其他領域。」劉揚偉補充說：「若有互信基礎，任何事都可以達成。」

席達拉邁亞表示，鴻海也正依據獵豹計畫，在卡納塔卡邦設立電動車機械零組件的製造與組裝工廠。報導指出，鴻海考慮讓印度成為鴻海第三個電動車代工生產基地，到明年可供應50萬~70萬輛電動車。

席達拉邁亞說：「卡納塔卡邦提供高效的物流、可靠的電力、熟練的勞動力、強大的供應商基礎。我們致力於為鴻海提供一切必要的支援。」

劉揚偉指出：「我們對擴大在卡納塔卡邦布局感到振奮，這個邦提供強健的創新與製造生態系及技術成長。與卡納塔卡邦政府的戰略夥伴關係，是推進自家計畫的關鍵，包括手機組裝廠與電動車零件廠。 」



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