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WiFi 7市場滲透率 拚2027逾五成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

無線網路WiFi技術世代更迭，近年轉換升級速度明顯提升，WiFi 6受惠疫情帶起的遠距應用需求，三年內市場滲透率過半，受惠AI等應用需要高速傳輸需求，也將驅動WiFi 7快速成長，市場看好，2027年WiFi 7市場滲透率將突破五成。

國際研究機構Gartner認為，2024年WiFi 7市場滲透率可望達10%，預估2027年可望超過五成來到54%。MarketDigits則預估，2023到2030年WiFi 7年複合成長率將超過五成，市場產值將達262億美元。

業界觀察，過去無線網路技術更迭，新技術世代間轉換需費時四到五年，近年因市場驅動，接受新一代ＷiFi新技術速度超乎預期。聯發科曾分享，WiFi 6自2019年推出，僅三年市場滲透率便達50%，平均每個人一生將擁有超過六台WiFi裝置，更樂觀看待WiFi 7發展前景。

業界分析，WiFi 6推出沒多久，新冠疫情驅動遠距上班、遠距教學等需求，讓品牌及電信業者直接升級WiFi 6，以因應市場需求。

市場正從WiFi 6轉換至WiFi 6E，但AI興起，智慧手機及筆記型電腦等旗艦品都支援WiFi 7，加上AIoT等多元物聯網產品蓬勃發展，更將加快WiFi 7成長速度。

業者認為，下半年WiFi 7相關產品可望量產出貨，2025年出貨增溫，真正驅動WiFi 7快速普及關鍵仍在價格，從晶片報價到終端售價，一旦觸及甜蜜點，拉近與WiFi 6價差，從電信、企業端到消費者都將加速升級。

AI WiFi

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