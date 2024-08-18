快訊

柯文哲的真正危機 還是在北市長任內的三大案

觀光入出境旅客人次 截至5月逆差逾2倍創新高

台積歐洲晶圓廠20日動土 預計2027年底投產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）和夥伴合資的首座歐洲晶圓廠，將於8月20日舉辦動土典禮。依據規畫，台積電歐洲晶圓廠將於德國德勒斯登動土，將成為近年新增半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的一家。

據了解，台積電董事長魏哲家將率團前往，包括上百名主管與員工與會；台積電協力廠與夥伴博世、英飛凌和恩智浦也將由高階主管出席；德國官方代表與德國薩克森自由邦代表受邀出席。

台積電歐洲首座晶圓廠動土
台積電歐洲首座晶圓廠動土

台積電是在2023年8月8日董事會後和博世、英飛凌、和恩智浦半導體共同宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC）並推動德國設廠計畫，預計採用台積電28、22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），及16、12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術。

依據規畫，該德國廠月產能約4萬片300mm（12吋）晶圓。藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

台積電德國廠隸屬歐洲半導體製造公司旗下，歐洲半導體製造公司為台積電和客戶合資，合資夥伴包括英飛凌、博世及恩智浦半導體等台積電的重要客戶，各持有10%股權。

該廠預定2027年底前開始營運，目標是滿足歐盟希望在地化生產汽車與工業晶片的需求，廠址鄰近博世的德勒斯登廠，距離英飛凌正斥資50億歐元擴張的功率半導體廠不遠。

半導體 台積電 德國

延伸閱讀

台積電落腳雲林卡關？農業部提汙水和隔離帶問題 縣府回應了

波蘭取代中國成為德國商品第四大出口國

台積、聯電 四檔權證馬力足

傳台積電不來？雲林爭取卡關 張麗善：這就是政治考量

相關新聞

第二季財報三率三降低於預期 英特爾怎麼了？

8月9日英特爾收盤市值842.8億美元，昔日的小弟AMD的市值反超老大哥，達2173億美元、2.57倍，華爾街有聲音認為如果英特爾繼續這樣下去，很快就會被投資人遺忘。

黃仁勳傳將來台 出席機器人展

台積電和夥伴合資的首座歐洲晶圓廠將在二十日動土，成為近年新增半導體大廠在歐洲投資創紀錄最神速動土的一家，台積電董事長魏哲...

WiFi 7市場滲透率 拚2027逾五成

無線網路WiFi技術世代更迭，近年轉換升級速度明顯提升，WiFi 6受惠疫情帶起的遠距應用需求，三年內市場滲透率過半，受...

劉揚偉赴印度談擴大投資 鴻海打造第二大iPhone組裝廠

印度卡納塔卡邦（Karnataka）邦長席達拉邁亞16日晚間與鴻海董事長劉揚偉舉行策略會議，討論擴大鴻海在當地的投資以及...

台積歐洲晶圓廠20日動土 預計2027年底投產

台積電和夥伴合資的首座歐洲晶圓廠，將於8月20日舉辦動土典禮。依據規畫，台積電歐洲晶圓廠將於德國德勒斯登動土，將成為近年...

中華電信推動5G元宇宙 融合歷史文化與現代科技落地台南

中華電信（2412）近年積極以科技實力，加速推動智慧城市創新應用，近期以自主開發的5G元宇宙平台「YoCity」，融合歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。